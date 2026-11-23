Ingresa una fuerte tormenta este lunes 23 con intensas lluvias, ráfagas de viento y posible caída de granizo en Córdoba.

Las condiciones meteorológicas tendrán un cambio brusco durante la jornada del lunes 23 de noviembre en la provincia de Córdoba.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por el avance de un frente de tormentas con hasta 70 milímetros de lluvias, posible caída de granizo y ráfagas de viento.

Alerta amarilla para el lunes 23 de noviembre: cómo estará el clima en Córdoba

El mapa oficial del SMN informa que las tormentas llegarán a la provincia de Córdoba durante la mañana del lunes 23 de noviembre. Se espera una jornada marcada por la inestabilidad, por la mañana la temperatura será de 20° y tendrá una probabilidad de lluvias de entre 40% y 70%.

Ingresa una fuerte tormenta este lunes 23 con intensas lluvias, ráfagas de viento y posible caída de granizo en Córdoba. Fuente: SMN

Para la tarde, la probabilidad de precipitaciones disminuirá a entre 10% y 40% con un aumento en las temperaturas hasta los 26°. Sin embargo, con la llegada de la noche volverán tormentas más intensas. Se espera que las condiciones inestables se prolonguen hasta la madrugada del martes 24.

La alerta amarilla prevé posibles fenómenos meteorológicas con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. En la misma línea, podría haber ocasional caída de granizo e intensas ráfagas de viento. Las zonas localidades afectadas por la alerta son:

Córdoba Capital

Jesús María

Río Primero

Alta Gracia

Villa Carlos Paz

La Cumbrecita

Almafuerte

Río Tercero

Villa María

Ingresa una fuerte tormenta este lunes 23 con intensas lluvias, ráfagas de viento y posible caída de granizo en Córdoba. Fuente: Shutterstock

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El clima en Buenos Aires comenzará la semana con una mañana de lunes 23 con una temperatura de 23°. Por la tarde las temperaturas escalarán hasta los 31° para estabilizarse en torno a los 25° sin probabilidades de lluvias.

El martes 24 el cielo se mantendrá nublado a lo largo de toda la jornada con temperaturas de entre 19° por la mañana. Por la tarde harán hasta 30° con probabilidad de algunos chubascos aislados. Por la noche habrá vientos de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El miércoles 25 regresarán los días soleados. Amanecerá con 14° y cielo despejado para dar paso a una tarde con máximas de 26°. El jueves 26 mantendrá condiciones similares, con mínimas de 15° y máximas de 28° con cielo despejado.