Una familia frente a un ataúd en un funeral.

El testamento es uno de los instrumentos legales que permite a una persona establecer cómo desea distribuir sus bienes después de su fallecimiento.

Sin embargo, para que tenga validez debe cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación, que contempla distintas situaciones en las que puede ser declarado nulo.

Uno de esos casos se relaciona con los defectos de forma, es decir, cuando el documento no respeta las exigencias legales previstas para su otorgamiento. Esta condición puede invalidar la voluntad expresada por el testador e impedir que el escrito sea utilizado para realizar el reparto de la herencia.

Cuándo puede declararse nulo un testamento por defectos de forma

El Código Civil y Comercial establece que los testamentos deben cumplir con las formalidades correspondientes al tipo de instrumento elegido.

Si esas condiciones no se respetan, el documento puede ser declarado nulo, independientemente de cuál haya sido la voluntad de la persona que lo redactó.

Una mujer llora mientas es consolada por otros tres hombres que sostienen rosas blancas. Fuente: Shutterstock

La normativa también contempla otros motivos por los que un testamento puede perder su validez. Entre ellos se encuentran:

Violar una prohibición legal , cuando el contenido o el otorgamiento del testamento contradice una disposición de la ley.

Tener defectos de forma , por no cumplir con los requisitos legales exigidos para su elaboración.

Haber sido otorgado por una persona privada de razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto.

Haber sido otorgado por una persona judicialmente declarada incapaz.

Ser realizado por una persona con limitaciones para comunicarse oralmente que, además, no sabe leer ni escribir , salvo que lo haga mediante escritura pública y con la participación de un intérprete.

Haber sido otorgado con error, dolo o violencia, cuando la voluntad del testador estuvo afectada por alguna de estas circunstancias.

Qué ocurre cuando un testamento es declarado nulo

Cuando se acredita alguna de las causas previstas por la normativa, el testamento puede ser impugnado y declarado nulo. En ese caso, el documento no puede utilizarse como instrumento válido para distribuir los bienes de la herencia.

Por eso, no alcanza con que una persona haya dejado por escrito sus últimas voluntades, sino que también debe respetar las condiciones legales que regulan este tipo de actos.

Asimismo, los requisitos formales son fundamentales para garantizar la validez del testamento y evitar que su contenido quede sin efecto al momento de iniciar la sucesión.