Acción de Gracias se celebra en todo Estados Unidos el jueves 26 de noviembre.

Alertas por inundaciones en California y Florida, además de tormentas en el noreste de Estados Unidos, amenazan con complicar desde este lunes el inicio de los desplazamientos por la festividad de Acción de Gracias que se celebra el próximo jueves, una de las más importantes del país.

El nivel del mar podría alcanzar máximos históricos esta semana en California, según la Comisión Costera estatal, que advirtió de episodios de las “mareas excepcionalmente altas” entre el 24 y el 26 de noviembre.

Alerta por tormentas, lluvias e inundaciones el martes 24 y miércoles 25 de noviembre

Este fenómeno, conocido en Estados Unidos como “king tides”, obedece a la alineación de la Tierra, la Luna y el Sol, genera una atracción gravitatoria mayor sobre las masas de agua y eleva el nivel del mar por encima de lo habitual.

En caso de que coincida con tormentas, como pronostica para este martes y miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), el riesgo de inundaciones se dispara.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, instó a los residentes a evitar viajes innecesarios desde la tarde de este lunes hasta el miércoles, al alertar de “mareas altas y lluvias nunca antes vistas en esta ciudad”.

Según el NWS, las precipitaciones podrían dejar hasta 7,6 centímetros de lluvia en las zonas del norte de la región y ráfagas de viento de hasta 72 kilómetros por hora. En respuesta, las autoridades de San Francisco han comenzado los preparativos con la instalación de barreras de emergencia a lo largo de la costa.

Este estado registró importantes inundaciones entre octubre y noviembre vinculadas a una combinación de ríos atmosféricos y mareas vivas, potenciadas por el fenómeno meteorológico de El Niño.

En Florida, el gobernador Ron DeSantis anunció este lunes que solicitará ayuda federal después de una serie de inundaciones que anegaron parte del estado en los últimos días. DeSantis detalló que zonas del este de Florida, como Cocoa Beach y sus alrededores, recibieron entre 38 y 51 centímetros de lluvia en los últimos días, lo que obligó al rescate de cientos de personas.

El nivel del mar en California puede alcanzar máximos históricos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué anticipa el NWS para los próximos días

El NWS estimó en su último boletín que las lluvias continuarán en Florida entre la noche del martes y el miércoles, y mantiene activo para el martes un aviso por inundaciones costeras menores en el sureste del estado por un episodio de mareas altas.

Un poco más al norte, en el estado de Carolina del Norte, el NWS advirtió de que podrían registrarse lluvias excesivas que provocarán áreas localizadas de inundaciones repentinas, con ciudades y carreteras afectadas.

En el noreste del país, el organismo mantiene activa este lunes una alerta por tormentas.

Millones de estadounidenses se preparan para viajar esta semana con motivo del Día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre -26 en esta ocasión- e inaugura la temporada navideña.

Según las previsiones de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), los desplazamientos durante este puente festivo superarán los 80 millones de viajeros, casi el 90 % por carretera y más de seis millones por vía aérea.

Fuente: EFE