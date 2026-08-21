Se aproxima el diluvio del año este viernes 21 de agosto.

El viernes 21 de agosto llegará con lluvias, nevadas y viento intenso en distintos puntos de la Argentina, en una jornada marcada por condiciones invernales y cambios en el estado del tiempo.

Las precipitaciones se concentrarán especialmente durante la madrugada, la mañana y el mediodía, mientras que el viento será protagonista en varias provincias del norte y noreste del país.

La Pampa: lluvias durante la madrugada y el mediodía

En 25 de Mayo, La Pampa, se esperan precipitaciones durante distintos momentos del viernes. El pronóstico indica lluvias durante la madrugada y nuevamente alrededor del mediodía.

La localidad tendrá una jornada fría, con una temperatura mínima cercana a los 5°C y una máxima de 12°C.

Las precipitaciones serán uno de los principales factores a tener en cuenta durante las primeras horas del día, antes de una posible mejora de las condiciones hacia la tarde.

Viernes 21 de agosto: dónde habrá lluvias y nevadas. Foto Foco Uy.

Viernes 21 de agosto: dónde habrá lluvias y nevadas

En Ushuaia, el pronóstico anticipa lluvias y nevadas aisladas durante la madrugada y nuevamente hacia el mediodía. La jornada tendrá temperaturas bajas, con una mínima de 0°C y una máxima de 3°C.

Las condiciones invernales se mantendrán durante buena parte del día, por lo que se espera una jornada fría y con precipitaciones intermitentes en la capital de Tierra del Fuego.

En Maquinchao, Río Negro, las condiciones también serán frías y se prevén lluvias y nevadas durante la mañana. Para este viernes, los pronósticos ubican la temperatura entre una mínima de -3°C y una máxima de 8°C.

Viento fuerte en Misiones, Corrientes y Entre Ríos

El viento será otro de los protagonistas del viernes 21 de agosto. Las ráfagas se harán sentir especialmente durante la madrugada y la mañana en Misiones, Corrientes y Entre Ríos, por lo que se recomienda prestar atención a los cambios en las condiciones meteorológicas.

El avance de las masas de aire y la presencia de viento podrían generar una jornada inestable en distintos sectores del noreste argentino, con períodos de cielo cubierto y condiciones variables.

Viento fuerte en Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Shutterstock / Composición Canva

Un viernes con clima inestable en varias provincias

El panorama meteorológico para este viernes combina lluvias, nevadas, bajas temperaturas y viento en diferentes regiones del país. Mientras el extremo sur tendrá precipitaciones de características invernales, parte de la región pampeana también tendrá lluvias y el noreste deberá afrontar ráfagas durante las primeras horas del día.

De todos modos, el escenario será diferente según cada localidad y momento de la jornada, por lo que será importante seguir las actualizaciones de los pronósticos y eventuales alertas meteorológicas.