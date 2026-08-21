El clima tendrá un cambio marcado durante los próximos días. Las temperaturas máximas volverán a ubicarse cerca de los 30 °C.

Se aproxima un diluvio histórico este jueves 20 de agosto: tormentas, intensas lluvias y ráfagas de viento en Antioquia, Medellín y San Andrés

El municipio de Buenos Aires, Cauca, se prepara para varios días con lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas elevadas, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos disponibles este jueves 20 de agosto.

El periodo más inestable se extenderá desde este viernes 21 hasta el miércoles 26 de agosto, con probabilidades de precipitación que llegarán hasta el 90% y jornadas en las que también podrían presentarse ráfagas de viento.

El cambio se notará especialmente después de las condiciones parcialmente despejadas de este jueves, cuando la temperatura máxima alcanzará los 31 °C y la mínima se ubicará en torno a los 19 °C. A partir del viernes aumentará la posibilidad de tormentas y se mantendrán registros elevados para esta época del año.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires, Cauca, durante los próximos días?

El pronóstico muestra una seguidilla de jornadas con chubascos y tormentas eléctricas. Aunque la intensidad y distribución de las lluvias puede variar durante el día, la tendencia apunta a un periodo más húmedo entre el viernes 21 y el martes 25 de agosto.

Este es el panorama previsto para los próximos días:

Jueves 20 de agosto: cielo con nubes y algunos claros, temperatura máxima de 31 °C y mínima de 19 °C. Se esperan vientos del norte de hasta 29 km/h.

Viernes 21: probabilidad de lluvia del 70%, con chubascos tormentosos y cielo parcialmente nublado. La máxima será de 31 °C y la mínima, de 18 °C. Los vientos podrían alcanzar 36 km/h.

Sábado 22: la probabilidad de precipitaciones subirá al 80%, con tormentas eléctricas durante la tarde y una temperatura de entre 18 °C y 28 °C.

Domingo 23: se prevé 90% de probabilidad de lluvia, aunque los acumulados previstos son moderados. La temperatura oscilará entre 18 °C y 28 °C.

Lunes 24: volverán los chubascos tormentosos, con 90% de probabilidad de precipitaciones, una máxima cercana a los 30 °C y ráfagas de viento que podrían llegar a 35 km/h.

Martes 25: persistirá la inestabilidad, también con 90% de probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas. La máxima rondará los 27 °C.

Miércoles 26: el pronóstico anticipa lluvia débil y cielo parcialmente nublado, con temperaturas de hasta 28 °C.

Vuelven las lluvias y suben las temperaturas en Buenos Aires: llega el diluvio del año con 6 días de tormentas eléctricas, lluvias torrenciales y ráfagas de viento. Shutterstock / Composición Canva

¿Cuándo lloverá más en Buenos Aires, Cauca?

El periodo con mayor persistencia de lluvias se concentra entre el viernes 21 y el martes 25 de agosto. Las probabilidades de precipitación serán especialmente altas el domingo, lunes y martes, cuando llegarán al 90%.

Sin embargo, esto no significa que vaya a llover de manera continua durante las 24 horas. Los datos disponibles anticipan una combinación de intervalos nublados, chubascos y tormentas eléctricas, por lo que las condiciones pueden cambiar varias veces durante una misma jornada.

Los mayores acumulados diarios del pronóstico aparecen el lunes 24, con alrededor de 8,2 milímetros, y el martes 25, con cerca de 8,1 milímetros.

¿Qué temperaturas se esperan en Buenos Aires durante los días de lluvia?

Uno de los aspectos que más llama la atención del pronóstico es que las lluvias estarán acompañadas por temperaturas relativamente altas.

Este jueves la máxima llegará a 31 °C, mientras que el viernes podría alcanzar los 31 °C y el sábado los 28 °C. Para el domingo se esperan hasta 28 °C, mientras que el lunes nuevamente subiría hasta los 30 °C.

El martes la máxima bajaría ligeramente a 27 °C y el miércoles volvería a ubicarse alrededor de los 28 °C. Las temperaturas mínimas, por su parte, se mantendrán generalmente entre los 17 °C y 19 °C.

¿Habrá tormentas eléctricas y fuertes vientos en Buenos Aires, Cauca?

Sí. El pronóstico contempla tormentas eléctricas en varias jornadas, principalmente entre el viernes 21 y el martes 25 de agosto.

El viento también será un factor para tener en cuenta. Para este viernes se prevén velocidades de hasta 36 km/h, mientras que el sábado podrían llegar a 33 km/h, el domingo a 34 km/h y el lunes a 35 km/h.

Esto significa que, durante los episodios de tormenta, pueden presentarse cambios rápidos en las condiciones del tiempo, especialmente por la combinación de lluvia, actividad eléctrica y ráfagas.

¿Cómo seguirá el clima en Buenos Aires después del 26 de agosto?

El pronóstico extendido también mantiene la presencia de condiciones inestables después del miércoles 26. Para el jueves 27 y el viernes 28 de agosto se esperan máximas de alrededor de 33 °C, con posibilidades de tormentas eléctricas aisladas y algunos chaparrones.

El sábado 29 continuaría la posibilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas, con una máxima cercana a los 31 °C.