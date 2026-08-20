Se aproxima un diluvio histórico este jueves 20 de agosto: tormentas, intensas lluvias y ráfagas de viento en Antioquia, Medellín y San Andrés

Se aproxima el diluvio del año este jueves 20 de agosto: tormentas, fuertes lluvias y ráfagas de viento de casi 40 km/h

El tiempo en Antioquia, Colombia, estará marcado por las lluvias y la inestabilidad este jueves 20 de agosto, con precipitaciones previstas en distintos sectores del departamento y condiciones que podrían intensificarse durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico oficial, Antioquia tiene un 60% de probabilidad de precipitaciones durante la jornada , con un acumulado estimado de 5,4 milímetros y temperaturas que podrían alcanzar los 33 °C. Además, se esperan vientos de hasta 29 km/h.

El panorama también será inestable en Medellín y San Andrés, Antioquia, donde aparecen probabilidades de lluvia durante este jueves y un aumento considerable de las precipitaciones de cara al fin de semana.

Lluvias y tormentas en Antioquia: cómo estará el tiempo este jueves

En el departamento, la temperatura máxima podría alcanzar los 33 °C, mientras que la mínima se ubicará alrededor de los 24 °C. Las condiciones estarán acompañadas por lluvias y períodos de mayor nubosidad.

En Medellín, la probabilidad de precipitaciones será del 40%, con un acumulado previsto de 0,4 milímetros. La temperatura oscilará entre los 30 °C y 16 °C, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 44 km/h.

Por su parte, en San Andrés, Antioquia, se espera una jornada más lluviosa, la probabilidad alcanza el 80%, aunque con un acumulado bajo, cercano a 0,5 milímetros. Las temperaturas se moverán entre los 22 °C y los 13 °C y los vientos podrían llegar a 36 km/h.

Las tormentas se intensificarán durante los próximos días

El pronóstico anticipa que la inestabilidad no terminará este jueves. En Antioquia, la probabilidad de tormentas subirá al 80% el viernes y alcanzará el 90% durante el fin de semana, con acumulados que podrían llegar a 18 milímetros el domingo.

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Una situación similar aparece en Medellín, donde el sábado se prevé un 90% de probabilidad de lluvia, mientras que el domingo podrían registrarse tormentas y acumulados cercanos a los 17 milímetros.

En San Andrés, las tormentas también ganarían intensidad durante el fin de semana, con probabilidades de precipitación de hasta 90% y acumulados cercanos a 18 milímetros.

Así, el jueves marcará el comienzo de varias jornadas consecutivas de tiempo inestable, con lluvias, tormentas y ráfagas de viento en diferentes puntos de Antioquia.