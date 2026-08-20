Se aproxima el diluvio del año este jueves 20 de agosto.

Argentina se prepara para un cambio marcado en las condiciones del tiempo durante este miércoles 19 y jueves 20 de agosto. El pronóstico anticipa un temporal en distintos sectores de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Formosa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tormentas, abundante caída de agua en períodos cortos, posible caída de granizo y ráfagas de viento.

Temporal: cómo estará el clima este miércoles 19 y jueves 20 de agosto

El sistema de tormentas alcanzará durante el lunes a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.

Se esperan períodos de lluvias intensas y condiciones que podrían afectar las actividades habituales. Además, el episodio puede estar acompañado por actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento.

Las tormentas fuertes pueden generar también anegamientos en zonas bajas y dificultades para circular, especialmente cuando se registra una importante cantidad de agua en poco tiempo.

Recomendaciones ante el temporal

Limpiar previamente desagües y canaletas para facilitar el escurrimiento del agua.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Evitar permanecer debajo de árboles o cerca de postes.

Buscar refugio en construcciones cerradas durante las tormentas.

No circular por calles o caminos que se encuentren anegados.

Mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales del SMN.

Se aproxima el diluvio histórico del año Shutterstock / Composición Canva

Diluvio de agua helada: qué fenómenos se esperan durante las tormentas

Las precipitaciones intensas en períodos cortos pueden provocar una rápida acumulación de agua, mientras que las tormentas con actividad eléctrica pueden generar condiciones favorables para la formación de granizo.

De esta manera, el episodio podría presentar lluvias abundantes, granizo y ráfagas de viento, especialmente en los sectores donde las tormentas alcancen mayor intensidad.

La combinación de agua y posible granizo puede complicar la circulación y las actividades al aire libre. Por eso, ante la presencia de tormentas, se recomienda permanecer en lugares seguros y seguir las actualizaciones oficiales.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

El informe oficial del SMN anticipa para este miércoles una jornada con cielo despejado y una máxima de 15°C.

El jueves continuará el buen tiempo, con una máxima de 17°C y una mínima de 6°C, además de presencia de sol durante gran parte del día. Hacia el fin de semana, las temperaturas podrían descender hasta los 4°C, aunque sin probabilidad de lluvias.