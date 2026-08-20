Descubrieron túneles y sótanos ocultos de hace más de 100 años.

Un sorpresivo hallazgo de una estructura subterránea sacudió las tareas de renovación de una plaza de Rosario al revelar un antiguo mercado histórico.

Durante las obras de remodelación en la Plaza de la Cooperación, situada en Mitre y Tucumán, trabajadores descubrieron una red de túneles y cámaras que permanecieron ocultos durante más de cuatro décadas.

Según las primeras evaluaciones oficiales, estas estructuras pertenecieron al histórico Mercado Norte, un emblema del siglo XIX que fue demolido a fines de la década de 1970 .

La obra forma parte del plan de plazas de la Municipalidad de Rosario para renovar y extender el arbolado de los espacios públicos de toda la ciudad.

Origen y función de las estructuras subterráneas

La Plaza de la Cooperación no siempre fue un espacio abierto. Durante más de un siglo, en el predio delimitado por Mitre, Tucumán y el pasaje Simeoni, funcionó uno de los grandes mercados de abasto de la ciudad, inaugurado a fines del siglo XIX.

Las estructuras de mampostería encontradas se extienden por debajo del nivel actual del suelo.

Según se constató, se trata de cámaras conectadas entre sí por túneles que, según los expertos, funcionaban originalmente como depósitos, cámaras frigoríficas o zonas de descarga de mercadería del viejo centro comercial.

El descubrimiento trajo consecuencias inmediatas para la vegetación del lugar.

Sobre uno de los túneles crecía un ejemplar de ficus cuyas raíces habían perforado la mampostería del subsuelo. Al no tener tierra suficiente para el arraigo, el anclaje del árbol quedó severamente comprometido.

Frente al riesgo de caída por tormentas intensas, el municipio resolvió extraer el ejemplar de forma preventiva, pensado para evitar accidentes en el espacio público.

El plan de preservación

Ante la importancia histórica del hallazgo, el municipio de Rosario trabaja en alternativas de preservación de dichos espacios, con el objetivo de integrarlas al diseño final de la remodelación.

Bajo esa línea, una de las medidas más innovadoras será la colocación de vidrios resistentes en el piso de la plaza. Esto permitirá que los peatones observen los túneles mientras transitan por la superficie renovada.

Pablo Florio, subsecretario de Planeamiento municipal, brindó detalles sobre el procedimiento a seguir. El funcionario destacó que “el primer paso es dejar registro” histórico y visual de la existencia de estas cámaras.

“Se van a poner vidrios en el piso de la plaza para que la gente pueda ver que eso existe. Creemos que, si en algún momento se decidió ocultarlo, lo razonable es mostrarlo y tomarnos un tiempo necesario para pensar un uso razonable”, precisó.

Futuro del espacio

A pesar de los años de desuso y la humedad, los funcionarios confirmaron que la estructura se encuentra en buenas condiciones generales.

Entre las ideas a futuro se barajan desde centros culturales hasta complementos deportivos para el playón existente.

Sin embargo, Florio aclaró que cualquier proyecto de este tipo requerirá una proyección detallada y un presupuesto acorde ejecutado con el dinero de los ciudadanos rosarinos.

Actualmente, la Plaza de la Cooperación se encuentra tabicada por un cerco de obra por seguridad. Al respecto, el municipio se tomará el tiempo necesario para pensar un uso razonable de los túneles.