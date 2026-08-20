Este jueves se lleva a cabo la 23ª edición del Council of the Americas, uno de los encuentros más relevantes para la agenda política y económica del semestre .

Se prevé que el presidente Javier Milei cierre la jornada pasado el mediodía con un discurso de un fuerte tinte económico, en busca de enviar un mensaje al círculo rojo.

Antes de la aparición del Presidente en el evento, que se desarrolla en el Hotel Alvear del centro porteño, también se presentarán el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gobierno Jorge Macri y el jefe de Gabinete Diego Santilli, entre otros funcionarios, empresarios y referentes públicos y privados.

El mandatario participará del organizado por Americas Society / Council of the Americas (AS/COA), en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y tiene previsto explicar el modelo de crecimiento económico y marcar lo que define como sus hitos de gestión.

La idea, según se espera, es que se centre en detalles de las próximas desregulaciones en las que trabaja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Se trata del segundo discurso de Milei en la semana. El primero tuvo lugar el lunes, con motivo del acto conmemorativo del paso a la inmortalidad del general José de San Martín.