El vinagre blanco es uno los aliados más eficaces para mantener el hogar limpio, tanto por su versatilidad como por la comodidad de no tener que recurrir a químicos costosos o que resulten difíciles de conseguir.

Aunque comúnmente se utiliza para limpiar la cocina o el baño, existe un truco casero que muchos comenzaron a aplicar en el último tiempo y que es rociarlo en la entrada de la casa.

Así, este hábito, sencillo y económico hábito, está ganando terreno por ser eficiente, práctico y muy rendidor .

¿Para qué sirve aplicar vinagre en la entrada de la casa?

Un punto clave es su capacidad para actuar como barrera repelente. El aroma intenso del vinagre funciona como un inhibidor natural para evitar la aparición de plagas domésticas .

Tanto hormigas, arañas e incluso cucarachas suelen evitar zonas donde detectan ese olor, lo que lo convierte en una alternativa práctica y libre de químicos para el acceso principal al hogar.

El vinagre se puede aplicar en diferentes sectores del hogar.

El vinagre actúa como un purificador energético

Además, quienes creen en prácticas de armonización del hogar lo utilizan como un “limpiador energético”. Según esta visión, unas pulverizaciones en el marco de la puerta ayudan a disipar vibraciones pesadas y renovar el ambiente.

Cómo aplicar correctamente el vinagre

Para aprovechar al máximo sus efectos, basta con colocar una mezcla de vinagre blanco y agua en un atomizador. Se puede rociar:

En el marco de la puerta

En el suelo de la entrada

En pequeñas grietas o fisuras por donde suelen pasar insectos

En zócalos o esquinas expuestas al exterior

Lo ideal es repetir el procedimiento una o dos veces por semana para mantener el efecto.

Otro beneficio del vinagre

Un punto favorable de aplicar vinagre en la entrada de la casa es que puede contribuir a la higiene del hogar. Al esparcirlo en la entrada, se pueden aumentar los niveles de limpieza.