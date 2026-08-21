Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 21 de agosto de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.068,55 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -2.07% y en el último año acumula una caída de -19.97%, mostrando una tendencia bajista sostenida.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.83%.

En la última sesión, el dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar registró más caídas (6) que alzas (4), sin días estables; alternó al inicio, tuvo dos rachas bajistas a mitad y hacia el final y aunque cerró con un repunte, el saldo general es descendente.

La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado y un posible fortalecimiento de la moneda.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este viernes, 21 de agosto de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3068.55 pesos colombianos, deberán pagar 306855 pesos; comprar 200 dólares cuesta 613710 pesos y 500 dólares cuesta 1534275 pesos.