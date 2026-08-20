El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 20 de agosto con posibilidad de extenderse 48 horas, con especial atención en el norte, centro y oeste de Entre Ríos.

De acuerdo con el organismo, los fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo de manera localizada.

Alerta amarilla por tormentas: cuándo llegarán los fenómenos más fuertes

Según el reporte meteorológico, las condiciones más inestables se esperan durante la tarde de este jueves.

La advertencia alcanza a una extensa zona de Entre Ríos y contempla la posibilidad de tormentas que podrían intensificarse durante el avance de la jornada.

En Concordia, una de las ciudades comprendidas dentro del área bajo advertencia, el pronóstico citado por Meteored anticipa precipitaciones desde aproximadamente las 15 hasta las 22 horas.

Se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales y evitar exponerse innecesariamente durante las tormentas.

Los riesgos durante las tormentas en Entre Ríos

El SMN advierte que las tormentas podrían presentar distintos niveles de intensidad y estar acompañadas por varios fenómenos simultáneos:

Lluvias intensas en períodos breves.

Fuertes ráfagas de viento .

Actividad eléctrica frecuente .

Caída de granizo localizada .

Acumulados de lluvia de entre 15 y 30 milímetros, con posibilidad de superar esos valores puntualmente.

La combinación de precipitaciones abundantes y ráfagas puede provocar anegamientos temporarios, caída de ramas u objetos y dificultades para circular, especialmente en los momentos de mayor intensidad.

Las recomendaciones del SMN ante el diluvio

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el organismo meteorológico recomienda tomar distintas precauciones para reducir los riesgos:

Evitar salir durante los momentos de mayor intensidad.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros .

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas .

Desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda.

Si la tormenta sorprende a una persona en el exterior, buscar refugio inmediatamente en una casa, edificio o vehículo cerrado.

La situación meteorológica puede actualizarse durante el día, por lo que resulta fundamental consultar los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.