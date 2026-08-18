Se aproxima el diluvio del año que durará 96 horas seguidas: lluvias fuertes, caída de granizo y vientos de hasta 70 km/h

México enfrenta un nuevo episodio de tiempo severo que podría convertirse en el llamado “diluvio del año”, con hasta 96 horas consecutivas de condiciones favorables para lluvias, tormentas eléctricas y granizadas en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos combinados del monzón mexicano, las ondas tropicales 28 y 29, además de varios sistemas de baja presión, mantendrán la inestabilidad atmosférica desde el 18 y hasta el 21 de agosto , periodo en el que se esperan precipitaciones de fuertes a intensas.

Se aproxima el diluvio del año que durará 96 horas seguidas: lluvias fuertes, caída de granizo y vientos de hasta 70 km/h. Fuente: Shutterstock.

Los estados más afectados por las lluvias este martes, según el SMN

El reporte de Conagua señala que este martes se registrarán lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en zonas de Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Además, se prevén lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Jalisco, Puebla y Tabasco, mientras que Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán también recibirán precipitaciones significativas.

Se aproxima el diluvio del año que durará 96 horas seguidas: lluvias fuertes, caída de granizo y vientos de hasta 70 km/h SMN

Entre el miércoles y el viernes persistirá la amenaza. El SMN destaca que podrían registrarse lluvias intensas en regiones de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Durango, Sinaloa y Nayarit, debido al avance de los sistemas tropicales y a la posible formación de una zona de baja presión con potencial ciclónico frente al Pacífico mexicano.

Las autoridades advirtieron que estas lluvias podrían provocar incrementos en niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos, inundaciones urbanas y deslaves en zonas vulnerables.

Ráfagas de viento y caída de granizo

Las tormentas no llegarán solas. El pronóstico contempla descargas eléctricas frecuentes y posible caída de granizo en estados del centro y occidente del país.

Respecto al viento, el SMN prevé ráfagas de hasta 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, durante el martes y miércoles.

Asimismo, varios estados del norte, noreste y sureste del país podrían registrar ráfagas de entre 40 y 60 km/h, incluyendo Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán, Sonora, Chihuahua y Durango.

Estas condiciones elevan el riesgo de caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones en vialidades.