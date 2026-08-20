En esta noticia Qué establece la ley sobre esta señal

Antes de que las luces de giro se generalizaran en todos los vehículos, sacar el brazo por la ventanilla era la única forma de avisarles a los demás conductores sobre una maniobra .

Hoy, aunque parezca una costumbre del pasado, todavía es habitual ver a automovilistas argentinos usar el brazo para señalizar, sobre todo cuando circulan con la ventanilla baja.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 contempla esta práctica, pero con un rol muy puntual en Argentina.

Qué establece la ley sobre esta señal

El artículo 43 establece que toda maniobra de giro debe advertirse con la luz correspondiente, y que esa señal luminosa debe mantenerse encendida hasta completar la salida de la intersección.

La aclaración clave aparece en el inciso D del mismo artículo: la señal manual solo debe usarse como refuerzo, y únicamente en situaciones puntuales, como al girar para ingresar a una calle poco transitada o a un predio frentista . Nunca puede reemplazar a la luz de giro.

Qué significa que un conductor saque el brazo por la ventanilla y por qué todavía se usa esta señal.

Esto significa que, según la norma, sacar el brazo no es una alternativa a usar el guiño, sino un complemento adicional para reforzar la advertencia en casos específicos.

La recomendación general de seguridad vial, de hecho, va en sentido contrario a la costumbre: mantener ambas manos sobre el volante y el brazo dentro del habitáculo, para conservar el control del vehículo en todo momento.

Más allá de lo que indica la ley, la costumbre de manejar con el brazo apoyado o extendido fuera de la ventanilla tiene también una lectura desde la psicología del tránsito.

Especialistas en la materia señalan que este gesto suele asociarse a una sensación de exceso de confianza al volante, una postura corporal relajada que puede convivir con una menor percepción del riesgo real de la ruta.

Ya sea por costumbre, por necesidad de reforzar una señal o por simple comodidad, la recomendación de los especialistas en seguridad vial argentina es clara: usar siempre la luz de giro como principal forma de comunicación en el tránsito, y reservar el brazo únicamente para las situaciones puntuales que contempla la ley .

En resumen