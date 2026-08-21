ElEuro y dólar cotiza a 1.1699 USD este viernes, 21 de agosto de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,17% en relación con el último día.

En la última semana, el tipo de cambio entre euro y dólar subió un 1.18% y en el último año registró una variación de 0.86%, lo que indica una apreciación reciente y estabilidad a largo plazo.

Fuente: narrativas-mx

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con incrementos continuos en su valor. Esto sugiere que la demanda por el dólar está aumentando, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía.

A pesar de esta tendencia favorable, es importante monitorear otros factores económicos que podrían influir en el comportamiento del tipo de cambio. La estabilidad de esta tendencia dependerá de la evolución de los mercados y las políticas económicas implementadas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar fue del 5.13%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.44%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

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