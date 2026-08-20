El calendario oficial sumó una jornada de asueto exclusivo para distintos habitantes de la provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, la festividad de alcance municipal interrumpe la actividad habitual de mitad de semana en organismos públicos, sucursales bancarias y establecimientos educativos, abriendo la posibilidad de un cese de tareas focalizado dentro del territorio bonaerense.

La medida beneficia de forma directa al partido de Rivadavia (incluida su cabecera, la ciudad de América) y a la localidad de Roberts, ubicada en el distrito de Lincoln.

Ambos puntos declararon el cese de actividades administrativas para conmemorar una tradicional celebración comunitaria que moviliza a la población local desde hace décadas.

A qué se debe el feriado y a quiénes alcanza

El motivo de este día no laborable radica en la festividad patronal en honor a San Bernardo de Claraval, figura religiosa ligada a la historia e identidad de ambas geografías.

Por disposición oficial, la jornada contempla un asueto administrativo que suspende la atención al público en dependencias municipales, estatales y en la sucursal del Banco Provincia, además de interrumpir el dictado de clases en todos los niveles educativos.

Oficial | Declaran feriado el lunes 29 de junio y habrá un nuevo fin de semana largo en el mes para estos trabajadores. Shutterstock

En lo que respecta al sector privado, la adhesión a la jornada festiva no reviste carácter obligatorio . De este modo, los comercios, PYMES y empresas locales operan bajo el criterio de cada empleador, quien determina si otorga el día libre o mantiene el esquema regular de trabajo durante el desarrollo de las actividades conmemorativas.

Cómo sigue el calendario de feriados en agosto

El impacto de los asuetos locales refuerza la expectativa por el ordenamiento del esquema nacional de descanso. En paralelo a estas fechas puntuales, el calendario provincial y nacional mantiene vigentes los feriados inamovibles y trasladables, permitiendo que distintas regiones planifiquen pausas en la rutina laboral y escolar en función de sus conmemoraciones históricas y culturales.

Para los habitantes del resto de la provincia de Buenos Aires, el esquema de días no laborables continúa sujeto a la nómina general fijada para el año, mientras que las autoridades municipales recuerdan verificar el funcionamiento de las guardias esenciales y servicios públicos antes de dirigirse a las dependencias oficiales durante estas fechas especiales.

Aclaración: La fecha es considerada no laborable para los empleados municipales, las dependencias estatales provinciales y los trabajadores de la sucursal local del Banco Provincia. Además, las escuelas del distrito suspenden sus clases por el asueto dispuesto con motivo de la celebración patronal. En el sector privado, en cambio, la medida no es de aplicación obligatoria: cada empleador define si adhiere al asueto o mantiene la actividad habitual.