La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 21 de agosto de 2026 en México es de 16.91 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.28%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 16.97 pesos y un mínimo de 16.94 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -0.68% y en el último año acumuló una caída de -8.13%, lo que indica una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar mostró un descenso neto: tras un leve avance inicial, encadenó varios retrocesos, rebotó a mitad de periodo y cerró con oscilaciones que terminaron a la baja.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 16.9 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 4.74%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual de 7.41%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, dado que el dato -1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores.

En contraste, el comportamiento de la cotización podría reflejar un aumento en la demanda de Dólar a nivel local, fortaleciendo su valor. Sin embargo, es importante seguir monitorizando esta tendencia para comprender si se consolidará o si podría revertirse en el futuro.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".