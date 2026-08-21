Te preguntan a qué te dedicás y la respuesta te sale larga. Trabajás con pymes, profesionales independientes, alguna empresa grande si aparece, quien te escriba por Instagram y quien te recomiende un cliente anterior. Ninguna de esas palabras está mal. El problema es que, todas juntas, no dicen nada.

La apertura total tiene un costo que no aparece en la facturación

Decir que sí a cualquiera parece la decisión más segura cuando todavía no hay demanda estable, y en los primeros meses lo es: cada cliente nuevo se siente como una victoria. Pero esa apertura, sostenida en el tiempo, empieza a cobrar un precio distinto. Cada cliente llega con una necesidad diferente, un lenguaje diferente, un proceso diferente. Nada se repite. Nada se sistematiza.

Un estudio que este mes diseña una casa y el mes que viene arma la identidad de marca de una empresa no está diversificando: está empezando de cero cada vez, con un equipo que aprende a resolver casos únicos en lugar de ejecutar un método probado.

Un negocio con nicho definido construye, cliente tras cliente, la misma reputación y el mismo proceso. Un negocio abierto a cualquiera construye, cliente tras cliente, un negocio distinto. Después de tres años acumula experiencia, pero no un negocio replicable.

Lo que enseña la teoría de posicionamiento

Al Ries y Jack Trout lo escribieron hace más de cuarenta años en Positioning: la mente humana tiene espacio limitado, y ese espacio ya está ocupado por una marca líder en cada categoría amplia. Entrar ahí requiere angostar la categoría lo suficiente para volverte, automáticamente, la única opción dentro de ella.

Un negocio de servicios funciona igual. Si atendés “empresas que necesitan crecer”, competís contra todos y con nadie en particular. Si atendés “estudios de arquitectura que facturan entre tanto y tanto y todavía no tienen un proceso de ventas”, competís con casi nadie, porque casi nadie se especializó tanto.

Cuanto más específica la categoría que elegís, más fácil es volverte, dentro de ella, la referencia obvia.

Tres preguntas para saber si tenés nicho o solo tenés clientes

¿A qué tipo de cliente le devolvés el resultado más grande con el menor esfuerzo? ¿De qué tipo de cliente podés hablar con tanta especificidad que parezca que le leíste la mente? ¿A qué tipo de cliente estás dispuesto a decirle que no, aunque pague?

Si no tenés respuesta clara para las tres, preguntate si eso que llamás nicho es, en el fondo, apenas una lista de personas que en algún momento te pagaron.

Cerrar puertas es lo que abre espacio en la cabeza del cliente correcto

Elegir a quién no atender es la decisión que construye, con el tiempo, el lugar que ocupás en la cabeza de quien sí te necesita. Ese espacio se construye siendo inconfundible para unos pocos, con decisiones sostenidas semana tras semana.