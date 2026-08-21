El Travel Sale 2026 ya tiene fecha confirmada. La nueva edición de la campaña de ofertas para viajes se realizará entre el lunes 24 y el domingo 30 de agosto, con propuestas para destinos dentro de la Argentina y el exterior.

La iniciativa llega este año a su 12ª edición y está organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), con la participación de más de 100 agencias de todo el país. Durante la semana habrá descuentos, promociones, alternativas de financiación y otros beneficios vinculados a la compra de servicios turísticos .

Qué promociones habrá

La oferta abarcará pasajes aéreos, alojamientos, paquetes turísticos, excursiones, cruceros y asistencia al viajero. Las condiciones dependerán de cada empresa participante y podrán incluir descuentos, cuotas y beneficios sobre determinados productos.

Además, la campaña apunta a concentrar en una misma semana propuestas para distintos momentos del año. En ediciones anteriores, las agencias utilizaron el evento tanto para impulsar las ventas de temporada baja como para adelantar reservas para las vacaciones de verano.

Como antesala de la campaña, Despegar lanzó una preventa vigente hasta el 21 de agosto. A partir del 24 de agosto, con el inicio oficial del Travel Sale, se agregarán nuevas promociones y condiciones para quienes estén organizando viajes dentro de la Argentina o al exterior.

La compañía ofrece opciones para financiar viajes internacionales en hasta tres cuotas sin interés, con la condición de completar el pago al menos siete días antes de la fecha de viaje. La propuesta apunta a quienes ya están planificando escapadas, los próximos fines de semana largos, las vacaciones de verano o viajes para 2027.

Más interés por los viajes al exterior

En su última edición, Travel Sale mostró, además, un cambio en el comportamiento de los consumidores. Durante los primeros días, las ventas de viajes aumentaron 86% frente a las cuatro semanas previas y 38% respecto del Travel Sale 2024.

Además, en 2025 los paquetes nacionales crecieron 130% frente al mes anterior, mientras que los internacionales aumentaron 106% en búsquedas. En paralelo, una de cada cinco ventas internacionales se realizó en dólares, una modalidad que también mostró un crecimiento respecto del mes previo.

Almundo registró una tendencia similar: ocho de cada diez búsquedas estuvieron orientadas a vuelos internacionales, con destinos como Río de Janeiro, Madrid, Miami, Santiago de Chile y Roma entre los más consultados. Para los viajes dentro del país, aparecieron entre los principales destinos Bariloche, Iguazú, Mendoza, Salta y Ushuaia.

Cómo acceder a las ofertas

Las promociones de esta edición estarán disponibles a través de las agencias adheridas y sus canales de venta. El sitio oficial de Travel Sale permitirá consultar las empresas participantes y registrarse para recibir información sobre las propuestas.