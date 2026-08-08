Un equipo de científicos asociados a la Academia de Ciencias de Rusia reveló un descubrimiento arqueológico de notable importancia en el lago Issyk Kul, en Kirguistán.

Los trabajos se llevaron a cabo fundamentalmente en áreas de baja profundidad, donde los especialistas realizaron una serie de extracciones que incluyeron restos arquitectónicos y objetos de uso cotidiano, tales como herramientas de molienda, fragmentos de madera trabajada y muros construidos con ladrillos cocidos.

Las investigaciones subacuáticas, llevadas a cabo en la región de Toru-Aygyr, permitieron la identificación de formaciones antiguas sumergidas, lo cual sugiere la posible existencia de una ciudad que se localizaría sumergida tras un fenómeno natural de considerable magnitud.

Tales evidencias respaldan la hipótesis de un asentamiento con valor estratégico, vinculado a las históricas rutas comerciales de Asia Central, por las que no solo se intercambiaban bienes valiosos, sino también conocimientos, creencias y tradiciones culturales.

¿Qué hallaron en la antigua ciudad sumergida?

Un vocero de la Russian Geographical Society afirmó que los resultados preliminares generan escaso margen de duda sobre la existencia del asentamiento, al apuntar que las evidencias recopiladas confirman la presencia de una ciudad antigua en el lugar. Los registros arqueológicos sugieren un desarrollo urbano sostenido que habría perdurado hasta los inicios del siglo XV.

En diferentes áreas del sitio se descubrió una necrópolis musulmana datada en el siglo XIII y diversas edificaciones de adobe, caracterizadas por diseños tanto circulares como rectangulares. Los sepulcros encontrados mantienen rituales islámicos tradicionales, evidenciados por la disposición de los restos óseos orientados hacia la qibla.

Entre los vestigios identificados, sobresale la existencia de una construcción de carácter público, cuyo propósito se encuentra en debate y que podría haber sido una mezquita, un complejo de baños o una madraza.

Origen del complejo desaparecido por terremoto y nómadas

Según expresó Valery Kolchenko, encargado de la misión científica, se ha establecido que la pérdida del complejo está vinculada a un terremoto de gran magnitud ocurrido a inicios del siglo XV.

Sin embargo, los expertos enfatizan que la zona ya había sido desocupada antes del sismo, un hecho que contribuyó a la ausencia de víctimas. Con el tiempo, grupos nómadas se asentaron en la región y, en la actualidad, pequeñas comunidades rodean habitualmente las márgenes del lago.

Los artefactos han sido enviados a laboratorios para su análisis y datación mediante radiocarbono utilizando espectrometría de masa acelerada, lo que permitirá establecer cronologías precisas y comprender la secuencia cultural presente en el sitio.

¿Cómo definirá la investigación la historia del intercambio en Asia Central?

Los trabajos continúan: más prospecciones y análisis químicos definirán el alcance del yacimiento y permitirán a los expertos reconstruir la historia de una ciudad que emergió del fondo del lago, aunque por un breve periodo.

Si la datación confirma las hipótesis, Issyk Kul se sumará a la lista de nodos clave del intercambio entre Oriente y Occidente, ofreciendo nuevos datos sobre comercio, religión y vida cotidiana en Asia central. El estudio ampliará el mapa histórico de la ruta de la seda.

Los arqueólogos analizan hallazgos para comprender interacciones culturales.

Los arqueólogos esperan que el análisis de los artefactos no solo confirme la antigüedad de estos hallazgos, sino que también proporcione una visión más clara sobre las interacciones culturales que tuvieron lugar en el asentamiento.

Se plantea que el intercambio de bienes y tradiciones pudo haber influido en el desarrollo de comunidades en la región durante siglos.

Además, los investigadores están considerando la posibilidad de realizar excavaciones adicionales en áreas no exploradas del lago Issyk Kul.

Esto podría revelar más información sobre la organización social y económica de la ciudad, contribuyendo así a un mejor entendimiento del impacto que tuvo en las rutas comerciales de Asia Central.