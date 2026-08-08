Desde la histórica llegada de la humanidad a través de Apolo 11 en 1969, la Luna se ha consolidado como un objeto de interés y estudio perdurable entre científicos y astrónomos. A lo largo del tiempo, se han formulado diversas hipótesis sobre su composición.

El avance fue liderado por Arthur Briaud, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Junto a un equipo internacional de científicos, ha confirmado un aspecto fundamental de este cuerpo celeste, que había permanecido como un misterio: su núcleo interno es sólido, es sumamente similar al de la Tierra y presenta una densidad cercana a la del hierro.

Hasta el presente, ninguna hipótesis ha logrado confirmar con precisión qué se oculta en el interior del satélite natural. No obstante, un nuevo estudio publicado en la revista Nature ha arrojado luz sobre esta cuestión.

De este modo, el hallazgo concluye un debate de décadas sobre la estructura lunar y tiene el potencial de reescribir la comprensión del sistema solar.

Descubrimiento astronómico del siglo: confirman qué hay en el interior de la Luna y se reescribe la historia del sistema solar (foto: archivo). Archivo El Cronista

¿Qué hay en el interior de la Luna y por qué cambia lo que creíamos sobre el espacio?

El análisis demostró que el núcleo de la Luna se compone de dos capas diferenciadas : una externa fluida y una interna sólida, reflejando la organización del eje terrestre. La densidad de esta región es de 7.822 kg/m³, excesivamente similar a la del hierro .

La primera capa presenta un radio aproximado de 362 kilómetros, mientras que el núcleo sólido abarca un total de 258 kilómetros. Estas dos partes juntos constituyen alrededor de 15% del radio total .

El estudio también indicó que el segundo componente tiene una densidad comparable a la del hierro , lo que sugiere que comparte características con el eje terrestre. Este hallazgo proporciona nuevas evidencias sobre el campo magnético y su evolución a través de millones de años .

¿Cómo se modeló el interior de la Luna con datos espaciales?

La investigación utilizó datos de diferentes misiones espaciales y de varios experimentos de alcance lunar para modelar con precisión el perfil estimado del interior de la Luna .

En detalle, desarrollaron nuevas simulaciones que combinaron datos sísmicos, deformaciones gravitacionales y cambios en la distancia entre la Tierra y la Luna . Los resultados coinciden con una hipótesis propuesta en 2011 por científicos de la NASA, que ya había señalado un posible núcleo sólido.

Exploración astronómica del siglo: confirman qué hay en el interior de la Luna y se reescribe la historia del sistema solar (foto: archivo)

¿Cuál es la historia del campo magnético de la Luna?

La investigación proporciona información relevante sobre el proceso de formación y evolución del satélite natural. Este descubrimiento respalda la teoría de que la Luna poseía un campo magnético robusto durante sus primeros mil millones de años, resultado de la dinámica interna de su núcleo.

Según los especialistas, la Luna tenía un campo magnético excepcionalmente fuerte que, desafortunadamente, se desvaneció hace miles de millones de años. La actividad del núcleo interno generó corrientes eléctricas que dieron lugar a un campo de inducción magnética. Sin embargo, el enfriamiento del núcleo interno provocó la pérdida de dicho campo magnético.

Comprender el proceso de formación y desactivación de dicho campo es crucial, ya que podría proporcionar claves sobre la historia temprana del sistema solar y sobre el origen de otros cuerpos celestes.

Identificación del núcleo lunar: elementos clave para comprender su pasado geológico

Según los científicos, el núcleo sólido de la Luna puede influir en futuros estudios sobre su campo magnético.

Este avance también ofrece nuevas pistas sobre la actividad tectónica de nuestro satélite. La investigación abre nuevas preguntas sobre la dinámica interna de la Luna.

Los resultados invitan a explorar más sobre su historia y relación con la Tierra en el contexto del sistema solar con:

Influencia del núcleo en estudios magnéticos.

Nuevas pistas sobre actividad tectónica.

Exploración de la dinámica interna lunar.

Análisis de la historia lunar y su relación con la Tierra.

Núcleo sólido lunar: fin del debate y horizonte de estudios.

La investigación también sugiere que el núcleo lunar puede haber influido en la actividad volcánica de la Luna en su historia, aportando información vital para futuras exploraciones.Este nuevo conocimiento podría llevar a desarrollar tecnologías innovadoras para futuras misiones espaciales, además de abrir un camino para entender mejor la formación de otros cuerpos celestes.