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Durante este sábado, 8 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este sábado, 8 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6651 - Serrucho

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 8 de agosto

 1°6651 11°0241
 3556  12°9750
 3°3703 13°9963 
 9392  14°5494 
 1518  15°2725 
 6°1405  16°0029
 9635  17°1265 
 4830  18°6066 
 6588  19°9105 
 10°1779 20°8081 

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¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho indica la necesidad de cortar con hábitos o situaciones que ya no sirven y tomar decisiones prácticas.

También sugiere esfuerzo y paciencia para construir algo nuevo; si está dañado, advierte obstáculos o métodos ineficaces.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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