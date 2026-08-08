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Durante este sábado, 8 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este sábado, 8 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6651 - Serrucho
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 8 de agosto
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|9963
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|2725
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|4830
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|6066
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|9105
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|1779
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¿Qué significa soñar con serrucho?
Soñar con un serrucho indica la necesidad de cortar con hábitos o situaciones que ya no sirven y tomar decisiones prácticas.
También sugiere esfuerzo y paciencia para construir algo nuevo; si está dañado, advierte obstáculos o métodos ineficaces.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.