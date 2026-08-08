En esta noticia ¿Qué significa soñar con serrucho?

Durante este sábado, 8 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este sábado, 8 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6651 - Serrucho

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 8 de agosto

1° 6651 11° 0241 2° 3556 12° 9750 3° 3703 13° 9963 4° 9392 14° 5494 5° 1518 15° 2725 6° 1405 16° 0029 7° 9635 17° 1265 8° 4830 18° 6066 9° 6588 19° 9105 10° 1779 20° 8081

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho indica la necesidad de cortar con hábitos o situaciones que ya no sirven y tomar decisiones prácticas.

También sugiere esfuerzo y paciencia para construir algo nuevo; si está dañado, advierte obstáculos o métodos ineficaces.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.