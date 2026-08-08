Este viernes, 7 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.
En este viernes, 7 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2935 - Pajarito
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 7 de agosto
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|6482
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|3622
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|1213
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|2904
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|9100
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|0686
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|1613
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|9150
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|5754
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|3927
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|0348
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|2897
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|8051
|10°
|5030
|20°
|2407
¿Qué significa soñar con pajarito?
Soñar con Pajarito simboliza mensajes sutiles, intuición y esperanza.
También puede indicar nuevos comienzos o la necesidad de libertad personal.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.