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Este viernes, 7 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.

En este viernes, 7 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2935 - Pajarito

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 7 de agosto

 1°2935 11°6191
 2600  12°5933
 3°9986 13°6482 
 3622  14°1213 
 2904  15°9100 
 6°0686  16°1613
 9150  17°5754 
 3927  18°0348 
 2897  19°8051 
 10°5030 20°2407 

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¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito simboliza mensajes sutiles, intuición y esperanza.

También puede indicar nuevos comienzos o la necesidad de libertad personal.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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