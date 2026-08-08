Este viernes, 7 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.

En este viernes, 7 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2935 - Pajarito

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 7 de agosto

1° 2935 11° 6191 2° 2600 12° 5933 3° 9986 13° 6482 4° 3622 14° 1213 5° 2904 15° 9100 6° 0686 16° 1613 7° 9150 17° 5754 8° 3927 18° 0348 9° 2897 19° 8051 10° 5030 20° 2407

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito simboliza mensajes sutiles, intuición y esperanza.

También puede indicar nuevos comienzos o la necesidad de libertad personal.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.