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Este sábado, 8 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este sábado, 8 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6942 - Zapatillas

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 8 de agosto

 1°6942 11°6943
 0387  12°1345
 3°0016 13°8492 
 9072  14°1904 
 6543  15°9556 
 6°6093  16°1618
 5426  17°6165 
 9090  18°4306 
 5194  19°3902 
 10°1124 20°2796 

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Soñar con Zapatillas representa tu rumbo y la voluntad de avanzar; su estado refleja energía y confianza.

Si están nuevas o cómodas, indican seguridad y cambios favorables; si rotas o perdidas, dudas y estancamiento.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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