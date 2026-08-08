Este sábado, 8 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este sábado, 8 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6942 - Zapatillas
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 8 de agosto
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|6942
|11°
|6943
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|0387
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|1345
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|0016
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|8492
|4°
|9072
|14°
|1904
|5°
|6543
|15°
|9556
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|6093
|16°
|1618
|7°
|5426
|17°
|6165
|8°
|9090
|18°
|4306
|9°
|5194
|19°
|3902
|10°
|1124
|20°
|2796
¿Qué significa soñar con zapatillas?
Soñar con Zapatillas representa tu rumbo y la voluntad de avanzar; su estado refleja energía y confianza.
Si están nuevas o cómodas, indican seguridad y cambios favorables; si rotas o perdidas, dudas y estancamiento.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.