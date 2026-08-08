Este sábado, 8 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este sábado, 8 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6942 - Zapatillas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 8 de agosto

1° 6942 11° 6943 2° 0387 12° 1345 3° 0016 13° 8492 4° 9072 14° 1904 5° 6543 15° 9556 6° 6093 16° 1618 7° 5426 17° 6165 8° 9090 18° 4306 9° 5194 19° 3902 10° 1124 20° 2796

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con Zapatillas representa tu rumbo y la voluntad de avanzar; su estado refleja energía y confianza.

Si están nuevas o cómodas, indican seguridad y cambios favorables; si rotas o perdidas, dudas y estancamiento.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.