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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0275 (El Payaso) y las letras son: O J R R.
Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 5 de junio
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|0275
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|2230
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|5691
|12°
|0991
|3°
|5701
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|8822
|4°
|5483
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|9916
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|2129
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|7964
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|8733
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|7336
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|1400
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|9470
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|7763
|9°
|6658
|19°
|3784
|10°
|3488
|20°
|4268
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 5 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 5 de junio. A la cabeza salió el número 0505 - Gato.
|1°
|0505
|11°
|6847
|2°
|9500
|12°
|1286
|3°
|0788
|13°
|0250
|4°
|6008
|14°
|7803
|5°
|7212
|15°
|7846
|6°
|0310
|16°
|6122
|7°
|1674
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|1038
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|4641
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|8046
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|6539
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|7059
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|5162
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|5122
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con el payaso?
Soñar con El Payaso puede reflejar diversión mezclada con inquietud. A veces simboliza máscaras sociales y emociones ocultas tras la risa.
También apunta a la infancia o a situaciones engañosamente ligeras que ocultan tensión. Observa colores y tu reacción en el sueño para afinar su sentido.
¿Qué significa soñar con gato?
Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio. Puede señalar el deseo de confiar más en tus instintos o de proteger tu espacio personal.
Si el gato aparece dócil, augura armonía y apoyo emocional; si es agresivo o escapa, sugiere desconfianza, engaños cercanos o dudas internas que debes aclarar.