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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0275 (El Payaso) y las letras son: O J R R.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 5 de junio

 1°0275 11°2230 
 5691  12°0991
 3°5701  13°8822 
 5483  14°9916 
 2129  15°7964 
 6°8733  16°7973
 7336  17°1400 
 9470  18°7763 
 6658  19°3784 
 10°3488  20°4268 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 5 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 5 de junio. A la cabeza salió el número 0505 - Gato.

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 1°0505 11°6847 
 9500   12°1286
 3°0788  13°0250 
 6008  14°7803 
 7212  15°7846 
 6°0310  16°6122
 1674  17°1038 
 4641  18°8046 
 6539  19°7059 
 10°5162  20°5122 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede reflejar diversión mezclada con inquietud. A veces simboliza máscaras sociales y emociones ocultas tras la risa.

También apunta a la infancia o a situaciones engañosamente ligeras que ocultan tensión. Observa colores y tu reacción en el sueño para afinar su sentido.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio. Puede señalar el deseo de confiar más en tus instintos o de proteger tu espacio personal.

Si el gato aparece dócil, augura armonía y apoyo emocional; si es agresivo o escapa, sugiere desconfianza, engaños cercanos o dudas internas que debes aclarar.