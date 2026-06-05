Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 7573 (Hospital) y las letras son: F T V Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 5 de junio

1° 7573 11° 7206 2° 3561 12° 6663 3° 6066 13° 5163 4° 4096 14° 7666 5° 4975 15° 8571 6° 9591 16° 0478 7° 4865 17° 1662 8° 2915 18° 4386 9° 1886 19° 5751 10° 6951 20° 6992

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 5 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 5 de junio. A la cabeza salió el número 7189 - La Rata.

1° 7189 11° 9228 2° 8258 12° 0001 3° 0713 13° 5028 4° 7373 14° 9272 5° 2417 15° 3944 6° 0302 16° 5644 7° 4149 17° 4172 8° 4584 18° 4527 9° 8939 19° 5321 10° 3137 20° 2898

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele indicar necesidad de sanación y cuidado, tanto emocional como físico. Sugiere una pausa para atenderte, pedir ayuda y recuperar equilibrio.

También puede reflejar preocupación por la salud propia o de alguien cercano, o temor a la vulnerabilidad. El contexto y las emociones del sueño afinan su significado.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar astucia, supervivencia y adaptación; invita a ser estratégico y aprovechar los recursos disponibles.

También puede alertar sobre engaños, envidias o ambientes poco sanos; sugiere limpiar hábitos, relaciones y pensamientos que drenan energía.