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Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 7573 (Hospital) y las letras son: F T V Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 5 de junio

 1°7573 11°7206 
 3561  12°6663
 3°6066  13°5163 
 4096  14°7666 
 4975  15°8571 
 6°9591  16°0478
 4865  17°1662 
 2915  18°4386 
 1886  19°5751 
 10°6951  20°6992 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 5 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 5 de junio. A la cabeza salió el número 7189 - La Rata.

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 1°7189 11°9228 
 8258   12°0001
 3°0713  13°5028 
 7373  14°9272 
 2417  15°3944 
 6°0302  16°5644
 4149  17°4172 
 4584  18°4527 
 8939  19°5321 
 10°3137  20°2898 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele indicar necesidad de sanación y cuidado, tanto emocional como físico. Sugiere una pausa para atenderte, pedir ayuda y recuperar equilibrio.

También puede reflejar preocupación por la salud propia o de alguien cercano, o temor a la vulnerabilidad. El contexto y las emociones del sueño afinan su significado.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar astucia, supervivencia y adaptación; invita a ser estratégico y aprovechar los recursos disponibles.

También puede alertar sobre engaños, envidias o ambientes poco sanos; sugiere limpiar hábitos, relaciones y pensamientos que drenan energía.