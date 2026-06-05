En esta noticia
La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 4213 (La Yeta) y las letras son: B B F Z.
Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 5 de junio
|1°
|4213
|11°
|9710
|2°
|7014
|12°
|7855
|3°
|8989
|13°
|3245
|4°
|6858
|14°
|9784
|5°
|0399
|15°
|9207
|6°
|7229
|16°
|3177
|7°
|0545
|17°
|0149
|8°
|4198
|18°
|1345
|9°
|7384
|19°
|7439
|10°
|8528
|20°
|9908
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 5 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 5 de junio. A la cabeza salió el número 9861 - Escopeta.
|1°
|9861
|11°
|4773
|2°
|7553
|12°
|7191
|3°
|8879
|13°
|9217
|4°
|0111
|14°
|8635
|5°
|1773
|15°
|7016
|6°
|2732
|16°
|2312
|7°
|1550
|17°
|9327
|8°
|1600
|18°
|1983
|9°
|1246
|19°
|6422
|10°
|3136
|20°
|6312
Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Quienes que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con la yeta?
Soñar con La Yeta simboliza temor a la mala suerte y la sensación de estar “gafado”. Refleja ansiedad ante errores o situaciones fuera de control.
También invita a revisar creencias y cortar patrones pesimistas. Actuar con prudencia y cuidar tu energía ayuda a revertir la racha.
¿Qué significa soñar con escopeta?
Soñar con una escopeta suele representar poder personal, defensa y la necesidad de fijar límites. Puede indicar que te sientes preparado para enfrentar conflictos o que te invade la tensión ante una amenaza.
Si disparas, alude a impulsividad o a liberar emociones contenidas; si está descargada o rota, refleja falta de control o inseguridad. El sueño invita a canalizar la fuerza con prudencia y a resolver tensiones de forma directa pero medida.