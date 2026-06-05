La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 4213 (La Yeta) y las letras son: B B F Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 5 de junio

1° 4213 11° 9710 2° 7014 12° 7855 3° 8989 13° 3245 4° 6858 14° 9784 5° 0399 15° 9207 6° 7229 16° 3177 7° 0545 17° 0149 8° 4198 18° 1345 9° 7384 19° 7439 10° 8528 20° 9908

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 5 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 5 de junio. A la cabeza salió el número 9861 - Escopeta.

1° 9861 11° 4773 2° 7553 12° 7191 3° 8879 13° 9217 4° 0111 14° 8635 5° 1773 15° 7016 6° 2732 16° 2312 7° 1550 17° 9327 8° 1600 18° 1983 9° 1246 19° 6422 10° 3136 20° 6312

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Quienes que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta simboliza temor a la mala suerte y la sensación de estar “gafado”. Refleja ansiedad ante errores o situaciones fuera de control.

También invita a revisar creencias y cortar patrones pesimistas. Actuar con prudencia y cuidar tu energía ayuda a revertir la racha.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta suele representar poder personal, defensa y la necesidad de fijar límites. Puede indicar que te sientes preparado para enfrentar conflictos o que te invade la tensión ante una amenaza.

Si disparas, alude a impulsividad o a liberar emociones contenidas; si está descargada o rota, refleja falta de control o inseguridad. El sueño invita a canalizar la fuerza con prudencia y a resolver tensiones de forma directa pero medida.