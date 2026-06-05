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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9664 (Llanto) y las letras son: E B D Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 5 de junio

 1°9664 11°9369 
 6914  12°9275
 3°5385  13°4402 
 7298  14°2890 
 4349  15°2749 
 6°3153  16°5579
 1724  17°2191 
 6952  18°9473 
 0775  19°2031 
 10°0874  20°8485 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 5 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 5 de junio. A la cabeza salió el número 5623 - Cocinero.

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 1°5623 11°6308 
 8820   12°5747
 3°8537  13°6562 
 5363  14°5790 
 9135  15°8180 
 6°5043  16°7308
 4754  17°6948 
 8068  18°4828 
 9962  19°9609 
 10°0252  20°4180 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele simbolizar liberación emocional: tu mente procesa tristeza, estrés o culpas reprimidas. También puede reflejar necesidad de consuelo o de expresar lo que has estado callando.

El contexto cambia el sentido: si el llanto trae alivio, indica sanación; si deja angustia, señala conflictos pendientes. Ver a otros llorar sugiere empatía o preocupación por alguien cercano.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad y transformación internas. Estás “cocinando” ideas o proyectos que requieren paciencia y cuidado.

También refleja cómo nutres a otros y a ti mismo. Si el cocinero trabaja con calma, augura buenos resultados; si hay caos, señala estrés o desorden.