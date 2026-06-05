La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9664 (Llanto) y las letras son: E B D Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 5 de junio

1° 9664 11° 9369 2° 6914 12° 9275 3° 5385 13° 4402 4° 7298 14° 2890 5° 4349 15° 2749 6° 3153 16° 5579 7° 1724 17° 2191 8° 6952 18° 9473 9° 0775 19° 2031 10° 0874 20° 8485

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 5 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 5 de junio. A la cabeza salió el número 5623 - Cocinero.

1° 5623 11° 6308 2° 8820 12° 5747 3° 8537 13° 6562 4° 5363 14° 5790 5° 9135 15° 8180 6° 5043 16° 7308 7° 4754 17° 6948 8° 8068 18° 4828 9° 9962 19° 9609 10° 0252 20° 4180

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele simbolizar liberación emocional: tu mente procesa tristeza, estrés o culpas reprimidas. También puede reflejar necesidad de consuelo o de expresar lo que has estado callando.

El contexto cambia el sentido: si el llanto trae alivio, indica sanación; si deja angustia, señala conflictos pendientes. Ver a otros llorar sugiere empatía o preocupación por alguien cercano.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad y transformación internas. Estás “cocinando” ideas o proyectos que requieren paciencia y cuidado.

También refleja cómo nutres a otros y a ti mismo. Si el cocinero trabaja con calma, augura buenos resultados; si hay caos, señala estrés o desorden.