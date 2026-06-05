Una de las interrogantes más comunes en la higiene personal es cuántas veces deben lavarse el pelo para mantenerlo saludable. En el ámbito de la dermatología existen diversos mitos vinculados al corte y al lavado del cabello.

En este contexto, el estudio “The Impact of Shampoo Wash Frequency on Scalp and Hair Conditions” examinó cuáles son las recomendaciones sobre la limpieza del cabello mediante el uso de shampoo.

¿Cada cuánto es recomendable lavar el cabello con champú?

El estudio, publicado en la National Library of Medicine de Estados Unidos , menciona que lavar el cabello con shampoo frecuentemente resulta beneficioso para la salud del cuerpo.

El estudio recopiló datos epidemiológicos y sobre distintos tratamientos. Se determinó que las personas alcanzaban un estado óptimo de limpieza y beneficios para el pelo en 5 lavados semanales.

Contrario a la creencia popular que sostiene que limpiar el pelo con shampoo en exceso es perjudicial, el estudio revela que el argumento carece de fundamento tanto en el ámbito objetivo como en el subjetivo.

¿Cuál es el origen de la suciedad en el pelo y el cuero cabelludo?

El estudio, publicado en National Center for Biotechnology Information , propone que la suciedad en el pelo y en el cuero cabelludo pueden tener un origen tanto exógeno como endógeno.

Los factores endógenos pueden relacionarse con el exceso de sebo y los procesos exfoliativos de la piel. A su vez, los factores exógenos se vinculan con los tratamientos del cabello, la contaminación atmosférica, el humo del tabaco y el polen, entre otros.

¿Cómo lavar el cabello según su tipo: graso o seco?

El cuidado capilar puede depender en gran medida del tipo de pelo. Generalmente, los cabellos grasos y secos requieren distintos métodos de lavado:

Cabello graso : si el cuero cabelludo es propenso a producir una mayor cantidad de grasa, limpiarlo con mayor frecuencia puede contribuir a reducir el exceso de sebo. Prevenir su acumulación puede también evitar afecciones, como la dermatitis seborreica.

: si el cuero cabelludo es propenso a producir una mayor cantidad de grasa, limpiarlo con mayor frecuencia puede contribuir a Prevenir su acumulación puede también evitar afecciones, como la seborreica. Cabello seco o fino: en estos casos, es esencial disminuir la frecuencia de lavado con el fin de no eliminar los aceites naturales que protegen y nutren el cabello. Asimismo, es fundamental utilizar un shampoo nutritivo.

¿De qué manera se puede cuidar el cabello?

La clínica Universidad de Navarra ofrece diversas recomendaciones para cuidar el cabello y preservar la salud capilar. Entre las más relevantes se encuentran las siguientes:

Elegir un shampoo adecuado para el tipo de cabello.

Lavar el cabello con un masaje minucioso de 15 minutos.

Utilizar shampoo que contenga elementos que favorezcan la circulación capilar, como extractos de origen vegetal.

Tomar precauciones antes y después de la exposición solar.

Evitar la tracción mecánica del cabello al usar colitas, hebillas o pinzas.

Mantener una alimentación rica y balanceada en vitaminas.

Importancia del shampoo y hábitos personalizados para el cabello

Una buena higiene capilar incluye masajes suaves en el cuero cabelludo. Esto estimula la circulación sanguínea y favorece el crecimiento de un cabello fuerte y saludable.

Los expertos también sugieren ajustar el tipo de shampoo a las necesidades específicas del cabello. Elegir productos adecuados ayuda a mantener su salud y aspecto brillante.