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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 8 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9871 (Excremento) y las letras son: I O P Q.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 8 de agosto

 1°9871 11°9496 
 7367  12°8067
 3°8802  13°9807 
 2269  14°3871 
 8427  15°4643 
 6°6857  16°7705
 1687  17°6407 
 4379  18°1926 
 0115  19°5579 
 10°8867  20°7818 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 8 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 8 de agosto. A la cabeza salió el número 2197 - Mesa.

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 1°2197 11°9199 
 4719   12°5505
 3°8091  13°1312 
 2489  14°4171 
 4870  15°2015 
 6°2936  16°9415
 9786  17°4606 
 5428  18°7196 
 4131  19°3828 
 10°2753  20°2196 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar dinero, oportunidades y liberación de cargas. Indica que algo negativo puede transformarse en un recurso útil.

También puede reflejar vergüenza, desorden o necesidad de poner límites. El contexto y tus emociones en el sueño afinan su significado.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa suele representar un espacio de encuentro, negociación y apoyo; refleja vínculos, comunicación y decisiones compartidas.

Su estado da pistas: una mesa firme y bien servida sugiere estabilidad y abundancia; vacía, rota o desordenada puede indicar carencias, conflictos o dificultades para llegar a acuerdos.