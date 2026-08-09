Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 8 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9871 (Excremento) y las letras son: I O P Q.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 8 de agosto

1° 9871 11° 9496 2° 7367 12° 8067 3° 8802 13° 9807 4° 2269 14° 3871 5° 8427 15° 4643 6° 6857 16° 7705 7° 1687 17° 6407 8° 4379 18° 1926 9° 0115 19° 5579 10° 8867 20° 7818

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 8 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 8 de agosto. A la cabeza salió el número 2197 - Mesa.

1° 2197 11° 9199 2° 4719 12° 5505 3° 8091 13° 1312 4° 2489 14° 4171 5° 4870 15° 2015 6° 2936 16° 9415 7° 9786 17° 4606 8° 5428 18° 7196 9° 4131 19° 3828 10° 2753 20° 2196

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar dinero, oportunidades y liberación de cargas. Indica que algo negativo puede transformarse en un recurso útil.

También puede reflejar vergüenza, desorden o necesidad de poner límites. El contexto y tus emociones en el sueño afinan su significado.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa suele representar un espacio de encuentro, negociación y apoyo; refleja vínculos, comunicación y decisiones compartidas.

Su estado da pistas: una mesa firme y bien servida sugiere estabilidad y abundancia; vacía, rota o desordenada puede indicar carencias, conflictos o dificultades para llegar a acuerdos.