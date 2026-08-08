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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 8 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5174 (Gente Negra) y las letras son: E N P W.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 8 de agosto

 1°5174 11°8455 
 5752  12°1213
 3°5347  13°3340 
 3204  14°9892 
 4509  15°7721 
 6°8015  16°6480
 5411  17°3799 
 4467  18°1439 
 7179  19°9488 
 10°9815  20°4161 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 8 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 8 de agosto. A la cabeza salió el número 3547 - Muerto.

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 1°3547 11°9460 
 8466   12°5288
 3°6597  13°1123 
 6811  14°5756 
 1638  15°3536 
 6°6842  16°5253
 9626  17°0983 
 1936  18°9796 
 4177  19°3975 
 10°7756  20°2309 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con Gente Negra puede reflejar diversidad, resiliencia y el contacto con aspectos profundos o desconocidos de tu propia identidad. Su significado real depende del contexto y de las emociones que sentiste en el sueño.

Si la experiencia fue positiva, alude a conexión, inclusión o nuevas perspectivas; si fue tensa, puede señalar miedos o prejuicios internos a trabajar. No habla de las personas en sí, sino de tus asociaciones y procesos personales.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de ciclos y la necesidad de soltar el pasado. También puede reflejar duelo no resuelto o recuerdos que piden atención.

En otros casos habla de transformación: una etapa termina y nace otra. Si hay calma indica aceptación; si hay angustia, miedos o culpas pendientes.