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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 8 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6872 (Sorpresa) y las letras son: F G N Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 8 de agosto

 1°6872 11°9507 
 0151  12°3434
 3°9143  13°5747 
 1424  14°6089 
 3033  15°1773 
 6°2975  16°4908
 3758  17°3353 
 6696  18°1677 
 8104  19°7501 
 10°0540  20°7155 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 8 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 8 de agosto. A la cabeza salió el número 3669 - Vicios.

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 1°3669 11°6912 
 0769   12°6556
 3°0465  13°3528 
 0931  14°5685 
 2825  15°3398 
 6°1479  16°6185
 9182  17°9591 
 2838  18°8672 
 0760  19°4417 
 10°7657  20°4588 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con Sorpresa simboliza cambios imprevistos y la necesidad de adaptarse. Refleja anticipación, curiosidad o temor ante lo desconocido.

Si la sorpresa es agradable, augura buenas noticias u oportunidades. Si es desagradable, advierte de inquietudes ocultas o de un giro brusco que conviene preparar.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar culpa, tentaciones o sensación de perder el control. Es una señal de hábitos que te perjudican y de la necesidad de poner límites.

Si los enfrentas o superas en el sueño, indica deseo de cambio y autocontrol. Ver vicios en otros puede hablar de proyecciones o de preocupación por su influencia.