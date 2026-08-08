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La quiniela es el juego más optado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8514 (Borracho) y las letras son: A O S V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 7 de agosto

 1°8514 11°2180 
 5252  12°1824
 3°9296  13°9923 
 9211  14°8497 
 1303  15°3630 
 6°6315  16°0109
 1973  17°0797 
 4319  18°0308 
 7962  19°1361 
 10°5338  20°9961 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 7 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 7 de agosto. A la cabeza salió el número 6519 - Pescado.

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 1°6519 11°7165 
 9382   12°3674
 3°6112  13°2826 
 4692  14°0461 
 1988  15°7923 
 6°7821  16°7332
 9961  17°7123 
 3265  18°3593 
 0715  19°9619 
 10°2481  20°2969 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho suele reflejar pérdida de control, excesos o evasión de problemas. Advierte sobre decisiones nubladas y necesidad de poner límites.

También puede simbolizar desinhibición y deseo de liberar tensiones. Tu emoción en el sueño y el contexto marcan si es alerta o invitación a soltar.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado suele asociarse con abundancia, intuición y emociones profundas; puede indicar oportunidades que emergen del inconsciente.

Si el pescado está sano y en agua clara sugiere prosperidad y claridad; si está fuera del agua o muerto, advierte estancamiento o incomodidad emocional.