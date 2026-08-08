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La quiniela es el juego más optado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8514 (Borracho) y las letras son: A O S V.
Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 7 de agosto
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 7 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 7 de agosto. A la cabeza salió el número 6519 - Pescado.
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Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con borracho?
Soñar con un borracho suele reflejar pérdida de control, excesos o evasión de problemas. Advierte sobre decisiones nubladas y necesidad de poner límites.
También puede simbolizar desinhibición y deseo de liberar tensiones. Tu emoción en el sueño y el contexto marcan si es alerta o invitación a soltar.
¿Qué significa soñar con pescado?
Soñar con pescado suele asociarse con abundancia, intuición y emociones profundas; puede indicar oportunidades que emergen del inconsciente.
Si el pescado está sano y en agua clara sugiere prosperidad y claridad; si está fuera del agua o muerto, advierte estancamiento o incomodidad emocional.