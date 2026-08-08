La quiniela es el juego más optado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8514 (Borracho) y las letras son: A O S V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 7 de agosto

1° 8514 11° 2180 2° 5252 12° 1824 3° 9296 13° 9923 4° 9211 14° 8497 5° 1303 15° 3630 6° 6315 16° 0109 7° 1973 17° 0797 8° 4319 18° 0308 9° 7962 19° 1361 10° 5338 20° 9961

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 7 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 7 de agosto. A la cabeza salió el número 6519 - Pescado.

1° 6519 11° 7165 2° 9382 12° 3674 3° 6112 13° 2826 4° 4692 14° 0461 5° 1988 15° 7923 6° 7821 16° 7332 7° 9961 17° 7123 8° 3265 18° 3593 9° 0715 19° 9619 10° 2481 20° 2969

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho suele reflejar pérdida de control, excesos o evasión de problemas. Advierte sobre decisiones nubladas y necesidad de poner límites.

También puede simbolizar desinhibición y deseo de liberar tensiones. Tu emoción en el sueño y el contexto marcan si es alerta o invitación a soltar.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado suele asociarse con abundancia, intuición y emociones profundas; puede indicar oportunidades que emergen del inconsciente.

Si el pescado está sano y en agua clara sugiere prosperidad y claridad; si está fuera del agua o muerto, advierte estancamiento o incomodidad emocional.