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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 27 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0274 (Gente Negra) y las letras son: J L V T.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 27 de agosto

 1°0274 11°1881 
 0375  12°2946
 3°1719  13°1381 
 9745  14°7018 
 6533  15°7513 
 6°2517  16°5541
 4487  17°9944 
 3882  18°0795 
 0126  19°9535 
 10°6332  20°0528 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 27 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 27 de agosto. A la cabeza salió el número 2597 - Mesa.

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 1°2597 11°0330 
 6943   12°8507
 3°4272  13°2034 
 1818  14°4951 
 9682  15°0306 
 6°1305  16°2864
 5998  17°8245 
 9059  18°2908 
 9637  19°9711 
 10°6273  20°9505 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con personas negras puede simbolizar diversidad, fuerza interior o el contacto con lo desconocido. A veces refleja admiración y apertura a nuevas perspectivas.

El sentido exacto depende del contexto y de tus emociones en el sueño. Evita estereotipos: céntrate en lo que viviste y sentiste.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa simboliza apoyo, estabilidad y el espacio donde compartes, negocias o tomas decisiones.

Una mesa firme y llena sugiere abundancia y unión; vacía o rota indica carencias, conflictos o desorden.