Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 27 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0274 (Gente Negra) y las letras son: J L V T.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 27 de agosto

1° 0274 11° 1881 2° 0375 12° 2946 3° 1719 13° 1381 4° 9745 14° 7018 5° 6533 15° 7513 6° 2517 16° 5541 7° 4487 17° 9944 8° 3882 18° 0795 9° 0126 19° 9535 10° 6332 20° 0528

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 27 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 27 de agosto. A la cabeza salió el número 2597 - Mesa.

1° 2597 11° 0330 2° 6943 12° 8507 3° 4272 13° 2034 4° 1818 14° 4951 5° 9682 15° 0306 6° 1305 16° 2864 7° 5998 17° 8245 8° 9059 18° 2908 9° 9637 19° 9711 10° 6273 20° 9505

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con personas negras puede simbolizar diversidad, fuerza interior o el contacto con lo desconocido. A veces refleja admiración y apertura a nuevas perspectivas.

El sentido exacto depende del contexto y de tus emociones en el sueño. Evita estereotipos: céntrate en lo que viviste y sentiste.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa simboliza apoyo, estabilidad y el espacio donde compartes, negocias o tomas decisiones.

Una mesa firme y llena sugiere abundancia y unión; vacía o rota indica carencias, conflictos o desorden.