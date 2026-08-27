Regresa al gimnasio: un análisis científico demostró que el entrenamiento con pesas prolonga la vida.

El entrenamiento con pesas o de fuerza se erige como uno de los pilares fundamentales para extender la vida y prevenir diversas enfermedades, según lo evidencian recientes investigaciones científicas. Esta práctica, más allá de la concepción errónea que la limita a aumentar el volumen muscular, ofrece numerosos beneficios que trascienden lo estético.

¿Cómo, según la ciencia, el levantamiento de pesas puede prolongar la vida?

De acuerdo a un estudio científico publicado en 2022, el entrenamiento con pesas se encuentra directamente vinculado a una mayor expectativa de vida. La investigación, que examinó diversos trabajos anteriores sobre el tema, exhibió datos significativos.

Regresa al gimnasio: un análisis científico demostró que el entrenamiento con pesas prolonga la vida.

Las revisiones previas, efectuadas hasta 2018, ya habían evidenciado que los individuos que realizan ejercicios con peso tienen un 21% menor riesgo de fallecer por cualquier causa en comparación con aquellos que no practican dicha actividad. En otras palabras, la abstención de este tipo de ejercicio aumenta en un 21% las probabilidades de una muerte prematura.

Si a los ejercicios de fuerza se le añade un entrenamiento cardiovascular de intensidad moderada a vigorosa, el beneficio se incrementa hasta un notable 40%. Esto sugiere que 4 de cada 10 personas podrían prevenir enfermedades graves o mitigar sus efectos secundarios, mejorando así su calidad y expectativa de vida, al incluir rutinas de pesas en su estilo de vida.

Entrenamiento de fuerza: beneficios para la salud más allá del aspecto físico

De acuerdo al portal Vitónica, el entrenamiento con pesas o de fuerza ofrece múltiples beneficios para la salud que van más allá del aspecto físico. A continuación, se presentan algunas de sus virtudes más destacadas.

Previene enfermedades : las contracciones musculares intensas generadas por los ejercicios con pesas liberan sustancias denominadas mioquinas , que contribuyen a prevenir dolencias sin efectos secundarios . Esto disminuye el riesgo de sufrir : las contracciones musculares intensas generadas por losliberan, que contribuyen a. Esto disminuye el riesgo de sufrir afecciones cardiovasculares , metabólicas y mentales.

Aumenta la longevidad : diversos estudios demuestran que quienes se dedican al entrenamiento de fuerza presentan hasta un 21% menos de riesgo de mortalidad por cualquier causa en comparación con las personas sedentarias. Mejora la calidad de vida : al prevenir y mitigar diversos padecimientos, el entrenamiento con pesas favorece el mantenimiento de una buena salud y por ende, una mejor calidad de vida a medida que se envejece .

Fortalece músculos y huesos: este tipo de ejercicios incrementa la fuerza, la masa muscular y la densidad ósea, factores clave para mantenerse funcional y prevenir lesiones y caídas.

Antes de realizar o modificar tu rutina diaria, se recomienda consultar con un especialista.