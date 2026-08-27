Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0265 (El Cazador) y las letras son: A O J M.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 26 de agosto

1° 0265 11° 0333 2° 4322 12° 6652 3° 1291 13° 8409 4° 5551 14° 4374 5° 4650 15° 4555 6° 1718 16° 5861 7° 4304 17° 8734 8° 6886 18° 5505 9° 4086 19° 7259 10° 5425 20° 7591

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 26 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 26 de agosto. A la cabeza salió el número 8409 - Arroyo.

1° 8409 11° 6192 2° 9780 12° 6601 3° 9779 13° 3765 4° 1405 14° 9591 5° 6745 15° 1732 6° 6339 16° 6763 7° 2462 17° 2378 8° 8449 18° 1177 9° 1390 19° 2152 10° 1076 20° 9389

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador suele simbolizar tu impulso por alcanzar metas: enfoque, instinto y valentía para ir tras lo que deseas.

Si te persigue, alude a miedos o presiones; si tú eres el cazador, señala iniciativa, control y necesidad de actuar con decisión.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo suele simbolizar el fluir de las emociones y el curso natural de tu vida. Si el agua es clara, indica calma interior, limpieza y pequeñas oportunidades que avanzan sin prisa.

Si el arroyo está turbio o desbordado, refleja preocupaciones, bloqueos o cambios que te superan. También sugiere adaptarte y dejar que las cosas sigan su cauce.