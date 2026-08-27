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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0265 (El Cazador) y las letras son: A O J M.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 26 de agosto

 1°0265 11°0333 
 4322  12°6652
 3°1291  13°8409 
 5551  14°4374 
 4650  15°4555 
 6°1718  16°5861
 4304  17°8734 
 6886  18°5505 
 4086  19°7259 
 10°5425  20°7591 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 26 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 26 de agosto. A la cabeza salió el número 8409 - Arroyo.

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 1°8409 11°6192 
 9780   12°6601
 3°9779  13°3765 
 1405  14°9591 
 6745  15°1732 
 6°6339  16°6763
 2462  17°2378 
 8449  18°1177 
 1390  19°2152 
 10°1076  20°9389 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador suele simbolizar tu impulso por alcanzar metas: enfoque, instinto y valentía para ir tras lo que deseas.

Si te persigue, alude a miedos o presiones; si tú eres el cazador, señala iniciativa, control y necesidad de actuar con decisión.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo suele simbolizar el fluir de las emociones y el curso natural de tu vida. Si el agua es clara, indica calma interior, limpieza y pequeñas oportunidades que avanzan sin prisa.

Si el arroyo está turbio o desbordado, refleja preocupaciones, bloqueos o cambios que te superan. También sugiere adaptarte y dejar que las cosas sigan su cauce.