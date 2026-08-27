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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0265 (El Cazador) y las letras son: A O J M.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 26 de agosto
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|0265
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|0333
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|8409
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|5505
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|7259
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|7591
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 26 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 26 de agosto. A la cabeza salió el número 8409 - Arroyo.
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|8409
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|6192
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|9780
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|6601
|3°
|9779
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|3765
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|1405
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|9591
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|6745
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|6339
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|2462
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|1076
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Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
¿Qué significa soñar con el cazador?
Soñar con El Cazador suele simbolizar tu impulso por alcanzar metas: enfoque, instinto y valentía para ir tras lo que deseas.
Si te persigue, alude a miedos o presiones; si tú eres el cazador, señala iniciativa, control y necesidad de actuar con decisión.
¿Qué significa soñar con arroyo?
Soñar con un arroyo suele simbolizar el fluir de las emociones y el curso natural de tu vida. Si el agua es clara, indica calma interior, limpieza y pequeñas oportunidades que avanzan sin prisa.
Si el arroyo está turbio o desbordado, refleja preocupaciones, bloqueos o cambios que te superan. También sugiere adaptarte y dejar que las cosas sigan su cauce.