Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 27 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6666 (Lombriz) y las letras son: O M X Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 27 de agosto

1° 6666 11° 0710 2° 2332 12° 7713 3° 5886 13° 0215 4° 1197 14° 5059 5° 9524 15° 9342 6° 1541 16° 3910 7° 7847 17° 5224 8° 4547 18° 6651 9° 5336 19° 1991 10° 1791 20° 5490

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 27 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 27 de agosto. A la cabeza salió el número 8701 - Agua.

1° 8701 11° 3801 2° 6068 12° 1371 3° 0526 13° 0738 4° 6026 14° 0481 5° 4963 15° 9370 6° 4015 16° 1290 7° 2283 17° 6479 8° 2609 18° 3702 9° 3492 19° 2925 10° 2337 20° 6032

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombriz sugiere transformación y limpieza: lo viejo se descompone para dar paso a lo nuevo. También alude a trabajo silencioso, fertilidad y paciencia.

Si genera disgusto, refleja preocupaciones ocultas o baja autoestima. En tierra fértil, indica crecimiento y proyectos que maduran desde la base.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua suele reflejar tus emociones: si es clara y calmada indica paz o claridad; si es turbia o agitada, sugiere confusión o estrés.

También simboliza cambio y renovación. Fluir con el agua muestra adaptación; hundirse o luchar señala miedo a perder el control.