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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 27 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6666 (Lombriz) y las letras son: O M X Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 27 de agosto

 1°6666 11°0710 
 2332  12°7713
 3°5886  13°0215 
 1197  14°5059 
 9524  15°9342 
 6°1541  16°3910
 7847  17°5224 
 4547  18°6651 
 5336  19°1991 
 10°1791  20°5490 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 27 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 27 de agosto. A la cabeza salió el número 8701 - Agua.

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 1°8701 11°3801 
 6068   12°1371
 3°0526  13°0738 
 6026  14°0481 
 4963  15°9370 
 6°4015  16°1290
 2283  17°6479 
 2609  18°3702 
 3492  19°2925 
 10°2337  20°6032 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombriz sugiere transformación y limpieza: lo viejo se descompone para dar paso a lo nuevo. También alude a trabajo silencioso, fertilidad y paciencia.

Si genera disgusto, refleja preocupaciones ocultas o baja autoestima. En tierra fértil, indica crecimiento y proyectos que maduran desde la base.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua suele reflejar tus emociones: si es clara y calmada indica paz o claridad; si es turbia o agitada, sugiere confusión o estrés.

También simboliza cambio y renovación. Fluir con el agua muestra adaptación; hundirse o luchar señala miedo a perder el control.