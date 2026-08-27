Un viticultor austríaco descubrió huesos de mamut bajo su bodega de una manera muy peculiar. Este evento excepcional tuvo lugar en la localidad de Gobelsburg, situada a 75 kilómetros de Viena.

Los expertos del Instituto Arqueológico Austriaco verificaron que se trata de restos de mamut de hace 40.000 años. Debido a la antigüedad de los huesos, este descubrimiento es considerado el más relevante en la región en años recientes.

¿De qué manera se descubrió el mamut?

El propietario contactó al Instituto Arqueológico Austriaco para obtener más información sobre los hallazgos. El organismo nacional actuó con prontitud y envió un equipo de expertos para evaluar la circunstancia.

El viticultor Andreas Pernerstorfer llevó a cabo diversas reparaciones en el suelo de su bodega en Gobelsburg. Durante las excavaciones realizadas para nivelar el suelo, Andreas descubrió varios huesos de considerables dimensiones.

¿Qué significa el descubrimiento de huesos de mamuts en Austria?

Según los análisis realizados por los arqueólogos del instituto, los huesos se encuentran en óptimas condiciones. Los expertos determinaron que los restos corresponden a tres mamuts diferentes. Esto añade complejidad al análisis, aunque también hace que el caso sea considerablemente más singular.

La arqueóloga Hannah Parow-Souchon subrayó que este descubrimiento es sumamente particular. “Es la primera ocasión en que podemos investigar algo así en Austria con métodos modernos: una oportunidad única para la investigación”, afirmó en el sitio web del Instituto.

El hallazgo brinda la posibilidad a los científicos de utilizar tecnología avanzada y alcanzar una comprensión más profunda de los mamuts que habitaron la región hace miles de años.

Importancia del nuevo hallazgo en el contexto arqueológico

Este descubrimiento actual sobrepasa considerablemente las colecciones previas, dado que posee una relevancia significativa en virtud de la línea de investigación científica.

Este hallazgo no es el primero en la región, ya que hace 150 años encontraron en un sótano cercano otros objetos como joyas, fósiles y carbón vegetal. Por lo tanto, la zona ha sido un punto de interés arqueológico durante algunas décadas.

Descubrimiento en Gobelsburg: hallazgos que atraen interés

El hallazgo se suma a otros descubrimientos en Europa, donde también se encontraron restos de mamuts en diferentes regiones que ofrecen nuevos datos sobre su comportamiento y hábitat. Expertos planean realizar más excavaciones en Gobelsburg para investigar otras áreas y expandir el conocimiento sobre la fauna prehistórica en Austria y su entorno.