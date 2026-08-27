La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5318 (Sangre) y las letras son: G G H S.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 26 de agosto

1° 5318 11° 3523 2° 8514 12° 4818 3° 6339 13° 2139 4° 6402 14° 1358 5° 6924 15° 2399 6° 5850 16° 3518 7° 0707 17° 7372 8° 4085 18° 7014 9° 0566 19° 7319 10° 1208 20° 8030

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 26 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 26 de agosto. A la cabeza salió el número 8266 - Lombriz.

1° 8266 11° 5955 2° 7421 12° 7333 3° 2761 13° 4391 4° 8190 14° 3853 5° 1790 15° 8103 6° 0409 16° 4954 7° 1798 17° 5807 8° 7881 18° 3925 9° 4995 19° 3746 10° 8590 20° 2670

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre puede simbolizar energía vital, pasión y emociones intensas que salen a la superficie.

También puede advertir sobre desgaste, pérdidas o conflictos internos; su sentido depende del contexto y de lo que sentiste en el sueño.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombriz sugiere transformación y limpieza: lo viejo se descompone para dar paso a lo nuevo. También alude a trabajo silencioso, fertilidad y paciencia.

Si genera disgusto, refleja preocupaciones ocultas o baja autoestima. En tierra fértil, indica crecimiento y proyectos que maduran desde la base.