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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5318 (Sangre) y las letras son: G G H S.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 26 de agosto

 1°5318 11°3523 
 8514  12°4818
 3°6339  13°2139 
 6402  14°1358 
 6924  15°2399 
 6°5850  16°3518
 0707  17°7372 
 4085  18°7014 
 0566  19°7319 
 10°1208  20°8030 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 26 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 26 de agosto. A la cabeza salió el número 8266 - Lombriz.

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 1°8266 11°5955 
 7421   12°7333
 3°2761  13°4391 
 8190  14°3853 
 1790  15°8103 
 6°0409  16°4954
 1798  17°5807 
 7881  18°3925 
 4995  19°3746 
 10°8590  20°2670 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre puede simbolizar energía vital, pasión y emociones intensas que salen a la superficie.

También puede advertir sobre desgaste, pérdidas o conflictos internos; su sentido depende del contexto y de lo que sentiste en el sueño.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombriz sugiere transformación y limpieza: lo viejo se descompone para dar paso a lo nuevo. También alude a trabajo silencioso, fertilidad y paciencia.

Si genera disgusto, refleja preocupaciones ocultas o baja autoestima. En tierra fértil, indica crecimiento y proyectos que maduran desde la base.