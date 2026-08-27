Olvidar un asunto relevante poco después de haberlo efectuado puede causar gran frustración. La capacidad de retener información a corto plazo es fundamental en nuestras actividades diarias.

Existen 4 claves para perfeccionar nuestra memoria a corto plazo. Estos hábitos, propuestas por los especialistas de Mejor con Salud, ayudan a recordar las tareas recién realizadas y favorecen la asimilación de nuevos conocimientos.

1. Poné atención

En la vida diaria, resulta esencial evitar realizar múltiples tareas simultáneamente, en la medida de lo posible. A pesar de la creencia generalizada, los estudios sugieren que la multitarea no es efectiva.

Aun cuando se puede dividir la atención entre varias actividades, es preferible concentrarse en una sola tarea a la vez. Esta práctica potencia el rendimiento cerebral y contribuye a la reducción del estrés en el sistema nervioso.

2. Fortalece tu memoria a corto plazo con ejercicios para el cerebro

La memoria a corto plazo puede ser fortalecida a través de diversas estrategias,similar a cómo los músculos del cuerpo responden al ejercicio. Cada vez que se asimila un conocimiento nuevo, el cerebro establece conexiones neuronales adicionales, lo que lo mantiene activo y en permanente desarrollo.

Es esencial proporcionar al cerebro el ejercicio necesario para mantenerlo activo y en pleno funcionamiento.

Activa tu memoria a través de estímulos sensoriales

Los recuerdos no se limitan solo a lo visual; frecuentemente, se vinculan con estímulos sensoriales como olores y sonidos.

Estas vivencias sensoriales, tan frecuentes en la infancia, pueden ser revividas en la adultez para activar la memoria. Utilizar de forma consciente nuestros sentidos puede evocar recuerdos igualmente intensos. Nuestros sentidos son:

Vista

Oído

Olfato

Gusto

Tacto

4. Memory Aids

Según un estudio realizado por la Universidad de Ciencias Pedagógicas José Martí en Cuba, la técnica de asociación de palabras, imágenes o frases es altamente eficaz para mejorar la memoria a corto plazo.

Asimismo, es posible elaborar tus propias reglas empleando información personal que resulte sencilla de recordar, tal como las iniciales de los nombres de tus seres queridos o personas importantes en tu vida.

Fortalece tu memoria a corto plazo con actividades cognitivas

La práctica de la meditación ha demostrado ser efectiva para mejorar la memoria a corto plazo, además de los hábitos mencionados. Esta técnica no solo reduce el estrés, sino que promueve la concentración y la claridad mental, facilitando la retención de información.

Mantener una dieta equilibrada rica en antioxidantes y ácidos grasos omega-3 puede tener un impacto positivo en la salud cognitiva. Alimentos como el pescado, las nueces y las frutas pueden contribuir a la mejora de la memoria y el funcionamiento cerebral en general.

Recomendaciones para mejorar la salud cerebral

La investigación reciente sostiene que la práctica regular de actividades cognitivas puede fortalecer la memoria a corto plazo.

Actividades como la lectura, los rompecabezas y el aprendizaje de nuevos idiomas estimulan las conexiones neuronales, proporcionando al cerebro un entrenamiento vital que equilibra su función y mejora la retención de información .

Además, mantener un estilo de vida saludable, que incluya una dieta equilibrada y ejercicio físico, también impacta positivamente en la memoria.