El país más bello de Europa: abona salarios de 5500 euros y se trabaja menos horas.

Hay un sinfín de países para emigrar a Europa que se distinguen, no solo por sus oportunidades laborales y económicas , sino también por su notable calidad de vida.

Ese es el caso de Noruega, un destino que posee uno de los mejores índices de seguridad, educación y salud en todo el mundo. Además, según el sitio DatosMacro, el salario medio de sus habitantes se encuentra entre los más elevados.

Asimismo, Noruega se destaca por su naturaleza, especialmente por sus diversos paisajes de ensueño y se diferencia de Latinoamérica en relación a las horas laborales necesarias para obtener una buena calidad de vida.

“Los noruegos no trabajan mucho y ahora que resido en Noruega, yo tampoco trabajo mucho” , afirmó el influencer argentino, Ramiro Raxione, quien ha establecido su residencia en el norte de Europa desde el año 2023.

¿Qué razones existen para mudarse a Noruega?

Noruega, además de ser una de las economías más robustas a nivel global, demuestra un compromiso significativo con el medioambiente, enfocado especialmente en temas de ecología y reciclaje.

El país escandinavo, rodeado de montañas, glaciares y fiordos costeros, es un destino ideal que concede gran importancia a los grupos familiares.

Además, Noruega ofrece una educación pública completamente gratuita y de alta calidad, sumado a un sobresaliente sistema de salud. En lo que respecta al transporte público, tanto los residentes como los emigrantes afirman que es exacto y eficiente, dado que cumple con los horarios establecidos y se comunican los retrasos oportunamente.

En el ámbito laboral, Raxione afirmó en un video de TikTok que en “ Latinoamérica hay una cultura del trabajo muy fuerte que acá no hay ”.

Salario promedio en Noruega: ahorro y costo de vida mensual explicado

El salario promedio de los trabajadores en Noruega alcanza los 5.500 euros al mes, es de decir, 65.935 euros al año.

Además, según datos publicados por el sitio “YoMeAnimo”, el costo de vida ( transporte, vivienda, comida y extras ) asciende a los 684 euros mensuales. Por lo que, en este caso estimativo, se puede ahorrar más de 4.800 euros .

Costo de vida en Noruega Monto Vivienda 435 euros Transporte 66 euros Comida 130 euros Extras 53 euros

Visa Working Holiday en Noruega: requisitos para argentinos que desean emigrar

Los ciudadanos argentinos que contemplen la posibilidad de emigrar a Noruega disponen de la visa Working Holiday, que les brindará la oportunidad de residir y laburar en dicho país durante un periodo de 12 meses. Sin embargo, las autoridades de esta nación escandinava requieren a los aspirantes la siguiente documentación y requisitos:

Tener pasaporte argentino y residir en el país al momento de la solicitud

y residir en el país al momento de la solicitud Tener entre 18 y 30 años

Solo se podrá aplicar una vez a la visa Working Holiday en Noruega

en Noruega Contar con fondos suficientes para los primeros tres meses de estancia (aproximadamente 2.900 euros )

para los primeros tres meses de estancia (aproximadamente ) Pagar por el arancel de la visa (cercano a 550 euros )

(cercano a ) Disponer de alojamiento en Noruega

Contar con un seguro médico

Noruega: modelo en sostenibilidad y oportunidades para emigrantes

Noruega, además de su desarrollo económico y social, se destaca por su enfoque en la sostenibilidad. Recientemente, el gobierno noruego anunció nuevas iniciativas para fomentar el uso de energías renovables y reducir la huella de carbono, convirtiendo al país en un modelo a seguir en la lucha contra el cambio climático. Estas acciones no solo benefician al medioambiente, sino que también crean oportunidades laborales en sectores emergentes relacionados con la energía limpia.

A medida que más argentinos toman la decisión de emigrar, el interés por aprender el idioma noruego se incrementa. Instituciones educativas en Noruega han implementado programas gratuitos de aprendizaje para emigrantes, facilitando su integración en la sociedad. Esta oportunidad se suma a la oferta laboral en diversas áreas, asegurando que los nuevos residentes se adapten de manera efectiva y contribuyan al crecimiento del país.