Un grupo de arqueólogos descubrió un tesoro sumergido que data del antiguo Egipto. Los hallazgos encontrados revelaron no solo aspectos sobre la vestimenta, sino también sobre la arquitectura en la región, que estaba dedicada al culto de una diosa particular.

La investigación se llevó a cabo en la reconocida ciudad de Alejandría (famosa por su faro). Historiadores consideran que esta ubicación fue el puerto más significativo del imperio de las pirámides, el Río Nilo y el desierto.

¿Qué relevancia tiene el tesoro subacuático, de miles de años de antigüedad, que los arqueólogos hallaron en Egipto?

El descubrimiento se registró en Thonis-Heraclion, una antigua ciudad egipcia sobre el Mar Mediterráneo y corresponde al siglo V antes de Cristo. El templo honra a la diosa Afrodita y se localiza en la zona sumergida donde se hallaron elementos de cerámica, bronce y otras reliquias de carácter antiguo.

El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades , Mostafa Waziri, comunicó a la agencia EFE que el hallazgo ofrece una mayor comprensión sobre la historia de la región. “Los objetos eran importados de Grecia. Además, habían restos de edificios que poseían vigas de madera, datando del siglo V a.C”, añadió.

Por otro lado, el ejecutivo expuso que, tras realizar una serie de trabajos de excavación submarina, lograron también descubrir piezas arqueológicas del santuario de Amón-Gereb, unas de las joyas halladas en años anteriores en el Mediterráneo.

¿Qué ofrendas y objetos valiosos encontraron en el templo de Amón?

El presidente del Instituto Europeo de Arqueología Submarina , Franck Goddio, relató que durante la excavación en la zona occidental del templo de Amón se hallaron “las ofrendas y objetos de valor como joyas de oro y aros con forma de cabeza de león”.

Otros objetos históricos que se identificaron incluyen platos de plata, que fueron utilizados para diversos rituales religiosos y funerarios, así como una tetera de bronce en forma de pato y elementos de piedra caliza.

El especialista expuso la significancia religiosa y los usos de las piezas: “Esas joyas también fueron moldeadas como el ojo de Uadyet, la diosa serpiente hija de Anubis, que simboliza el calor del Sol y del fuego, así como un colgante y vasijas de alabastro que se usaban para almacenar perfumes y las cremas de embellecimiento”.

¿Cuál es la historia de Thonis-Heracleion y su hundimiento antes de ser descubierto?

La localidad de Thonis-Heracleion se hundió a raíz de un terremoto que afectó la región en el siglo VIII a.C. Fue en el año 2000 cuando un equipo arqueológico descubrió sus restos, los cuales estaban cubiertos por sedimentos de arcilla.

El hallazgo se realizó en el área del muro de los antiguos templos de la zona. En este contexto, se encontraron más monumentos, casas y otras iglesias junto a sus tesoros a más de 6,5 kilómetros de la costa actual de Egipto, a una profundidad superior a los 10 metros.

Investigaciones arqueológicas revelan rutas comerciales antiguas

Los hallazgos indican una conexión entre culturas, revelando influencias de Grecia en el diseño y las ceremonias religiosas de Egipto. Esto abre nuevas líneas de investigación sobre el comercio antiguo.

Próximos estudios se centrarán en el análisis de los objetos recuperados. Se espera que estos aporten más datos sobre el estilo de vida y la religión de las civilizaciones que habitaron la región.