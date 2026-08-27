El matemático de la Universidad de Oxford, Marcus Du Sautoy, presentó una teoría controvertida que sugiere que los seres humanos habitan en una sofisticada simulación.

En su estudio, reunió diversas teorías para investigar la noción de que el universo opera bajo las mismas reglas que un juego de estrategia como el ajedrez.

La idea de que la humanidad vive dentro de una simulación

En su análisis, el autor incorpora conceptos de Roger Caillois, un teórico que argumenta que los juegos carecen de productividad y generan incertidumbre.

Estos elementos, de acuerdo con Marcus Du Sautoy, se manifiestan en la organización del universo y sus principios esenciales. Por ejemplo, la física cuántica y la teoría del caos reintroducen la incertidumbre en el cosmos, que inicialmente parecía predecible según las leyes de Newton.

Asimismo, se fundamenta en “El Juego de la Vida” de John Conway, que el autor emplea para ejemplificar que el universo simulado progresa sin intervención externa.

Esta teoría suscita diversas interrogantes sobre el propósito humano y la esencia de la existencia. Marcus sostiene que lo primordial es investigar cómo funcionan los juegos. El científico precisó que los juegos se describen por las normas que los regulan. De igual manera, en el universo, las reglas determinan su operación y evolución.

Los rasgos fundamentales de los juegos según Roger Caillois: incertidumbre y creación

Caillois afirma que se genera una segunda realidad que coexiste con la vida real. Esta realidad requiere una conexión con el sentido del libre albedrío de la consciencia humana.

La incertidumbre actúa como un elemento esencial, puesto que conocer el desenlace elimina la diversión. Por ejemplo, Marcus mencionó el cuatro en línea, un juego en el que se ha hallado un algoritmo que garantiza la victoria al primer jugador si sigue un patrón específico de movimientos.

Roger Caillois fue un teórico francés que identificó cinco rasgos fundamentales de los juegos. En su obra “Los juegos y los hombres: la máscara y el vértigo”, sostiene que los juegos se fundamentan en la incertidumbre, la improductividad, la separación, la imaginación y la libertad.

En esta misma línea, se argumenta que un juego es autónomo, es decir, que opera fuera del espacio y tiempo que los humanos conocen. Además, posee su propio inicio y final, diseñados para que el juego nunca concluya.

No obstante, descubrimientos como la física cuántica y la teoría del caos han reintroducido la noción de incertidumbre en el universo. Caillois también sostiene que los juegos deben representar una pérdida de tiempo, ya que si hay un premio como dinero o aprendizaje, se transforma en trabajo.

“Todos somos jugadores del juego infinito que se desarrolla a nuestro alrededor, el juego infinito que es el universo”, sostiene Du Sautoy.