Un estudio científico de Harvard que duró 85 años determinó cuáles son los trabajos que hacen infelices a las personas.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard llevó a cabo una de las más importantes investigaciones científicas sobre la felicidad. Esta investigación dio a conocer cuáles son los trabajos que hacen infelices a las personas.

Desde 1938, esta destacada universidad se ha dedicado a analizar los elementos que favorecen una vida feliz y plena.

No obstante, un reciente estudio científico expuso hallazgos sobre la identificación de aquellas ocupaciones que afectan adversamente el nivel de felicidad en las personas.

Un estudio científico de Harvard que duró 85 años determinó cuáles son los trabajos que hacen infelices a las personas. Amorn Suriyan

Harvard revela cuáles son los empleos que les borran la sonrisa a las personas.

Durante décadas de investigación, los científicos de Harvard han determinado ciertos tipos de trabajos que afectan negativamente el bienestar de las personas. El estudio científico también resaltó la relevancia de las relaciones interpersonales en la búsqueda de la felicidad.

Se concluyó que los trabajadores que llevan a cabo tareas solitarias suelen experimentar niveles de felicidad considerablemente más bajos, en comparación con aquellos que poseen un mayor contacto social en el ámbito laboral. Entre los trabajos que presentan esta problemática, se destacan:

Guardias de seguridad en turnos de noche: La combinación de soledad y horarios nocturnos puede influir de manera significativa en la salud mental y emocional de quienes desempeñan esta labor.

Conductores de camión de larga distancia: El aislamiento prolongado en la ruta puede generar sensaciones de soledad y desconexión.

Transportistas de paquetería y repartidores: A menudo trabajan solos y bajo presión, lo que puede incrementar el estrés y la sensación de aislamiento.

Un estudio científico de Harvard que duró 85 años determinó cuáles son los trabajos que hacen infelices a las personas.

En búsqueda del equilibrio: productividad y bienestar emocional según Harvard

La investigación de Harvard resalta la importancia de hallar un equilibrio entre la productividad laboral y el bienestar emocional de los empleados.

Los supervisores que adoptan un enfoque excesivamente controlador y exigente con el objetivo de mejorar la productividad pueden estar perjudicando la felicidad y el desempeño de sus trabajadores.

Según un artículo de Saber Vivir, algunos aspectos a considerar son:

Fomentar la camaradería y la distensión: permitir momentos de compañerismo y relaciones sociales en el entorno laboral puede mejorar la productividad y el compromiso con el trabajo.

Valorar el sentido de pertenencia: sentirse valorado y reconocido en el trabajo es fundamental para la felicidad laboral, incluso más allá de la remuneración económica.

sentirse valorado y reconocido en el trabajo es fundamental para la felicidad laboral, incluso más allá de la remuneración económica. Dar autonomía y control: permitir que los trabajadores tomen decisiones y tengan control sobre su trabajo puede aumentar su satisfacción y reducir la frustración.

La soledad en el trabajo y su impacto en la salud física

El doctor Robert Waldinger, catedrático de Psiquiatría en Harvard y director principal del estudio, sostuvo que “la soledad no solo presenta implicaciones psicológicas, sino que además puede impactar la salud física, incrementando el riesgo de enfermedades comparables al tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo”.

Por ende, resulta esencial examinar las condiciones laborales que favorecen la soledad en el entorno profesional con el objetivo de fomentar un ambiente laboral más saludable.

Transformar el entorno laboral para aumentar la felicidad laboral

Ciertos sectores laborales muestran una alta rotación de personal, lo que incrementa el estrés y la infelicidad. Abordar estos desafíos puede mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Programas de bienestar, como talleres de comunicación y actividades en equipo, pueden fortalecer las relaciones interpersonales. Este enfoque favorece un ambiente laboral más saludable y productivo.