Repavimentarán y taparán los baches de una de las rutas más importantes del interior y beneficiará a miles de personas Fuente: San Luis

La Dirección de Vialidad Provincial anunció una intervención de gran magnitud sobre la Ruta Provincial N°11, uno de los corredores más utilizados del sur de San Luis y de toda la región cuyana.

Cómo serán las obras en la Ruta 11 de San Luis

El proyecto busca mejorar de manera integral el flujo de tránsito y reforzar la seguridad vial en el tramo que conecta Zanjitas con el acceso a Justo Daract, beneficiando especialmente a los departamentos Pueyrredón y Pedernera.

Con una inversión oficial de $1.484.385.761,94 y un plazo de ejecución de 180 días corridos, se trata de una obra clave para modernizar una vía estratégica tanto para el tránsito local como para el transporte productivo y regional.

Repavimentarán y taparán los baches de una de las rutas más importantes del interior y beneficiará a miles de personas Fuente: San Luis

Según informó el organismo provincial, la inversión permitirá intervenir de manera integral un sector que se encuentra con baches, pozos y dificultades en el escurrimiento del agua durante las temporadas de lluvia.

Todas las obras en la Ruta Provincial Número 11

La Ruta Provincial Número 11 es utilizada diariamente por cientos de pasajeros, por lo que la puesta a punto tiene como principal objetivo mejorar las condiciones de tránsito de todas las personas que la transitan día a día.

La obra fue planificada con un enfoque de conservación y mejora estructural, contemplando intervenciones que buscan prolongar la vida útil del pavimento y reducir el riesgo de siniestros viales en un tramo donde el flujo vehicular ha aumentado durante los últimos años.

Los principales trabajos en la Ruta 11 de San Luis

El proyecto sobre la Ruta Provincial Número 11 incluye una serie de tareas y obras destinadas a recuperar y reforzar la infraestructura vial:

Bacheo superficial y profundo

Conservación general de la calzada

Restitución, limpieza y adecuación de desagües

Mantenimiento y perfilado de banquinas

Repavimentarán y taparán los baches de una de las rutas más importantes del interior y beneficiará a miles de personas Fuente: San Luis

Estas intervenciones permitirán, entre otras cosas, mejorar la traza y brindar mayores condiciones de seguridad vial para reducir el riesgo de siniestros y mejorar los tiempos de tránsito entre los puntos que se conectarán.

Anunciaron más obras en una ruta de San Luis

Recientemente, desde Vialidad Provincial informaron que se inició el proceso licitatorio para llevar adelante una importante obra de bacheo superficial y profundo sobre la Ruta Provincial N°3 sur.

Los trabajos comenzarán en la variante de la Ruta Nacional N°7 y se extenderán por las zonas de Zanjitas, Nahuel Mapa y Unión, abarcando un total de 167 kilómetros.

El proyecto, por su parte, contempla tareas de bacheo integral, limpieza y perfilado de cunetas, además de una compactación especial del terreno, necesaria para reforzar la estructura de la calzada. La obra dispone de un presupuesto oficial de $784.327.720,00 y tendrá un plazo de ejecución de 120 días corridos.