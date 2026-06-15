El peso mexicano se fortaleció frente al dólar ante un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

En esta noticia Peso mexicano de vuelta a las 17 unidades por dólar

El peso mexicano se apreció frente al dólar en las primeras operaciones en el mercado asiático, impulsado por un mayor apetito por riesgo luego de que EE.UU. e Irán alcanzaran un acuerdo de paz que alivió tensiones en Medio Oriente.

El tipo de cambio cotizaba en 17.16 pesos por dólar, con una ganancia de 0.33% (Ciudad de México 18:33 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg. El movimiento estuvo acompañado por un retroceso generalizado del dólar, cuyo índice cayó 0.30% a 99.45 puntos.

El optimismo del mercado se detonó después de que el presidente Donald Trump anunciara en Truth Social la conclusión de un acuerdo “completo” con Irán, lo que redujo la aversión al riesgo global.

Como parte del entendimiento, se autorizó la reapertura del Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial por donde circula cerca del 20% del petróleo global. El acuerdo también contempla beneficios económicos para Irán, mientras se prevé una firma formal el viernes en Suiza.

Peso mexicano de vuelta a las 17 unidades por dólar

La reacción fue inmediata en los mercados: el debilitamiento del dólar impulsó a divisas emergentes como el peso, que podría volver a cotizar en niveles de 17 unidades por dólar, según Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

“Si el tipo de cambio perfora ese nivel, podría dirigirse al mínimo del año de 17.08 pesos por dólar”, señaló la estratega en redes sociales.

El avance del peso se dio en paralelo a una caída en los precios del petróleo, ante la expectativa de una normalización en el suministro global. El WTI retrocedió 4.68% a 80.93 dólares por barril, mientras que el Brent cayó 3.96% a 83.88 dólares.

En contraste, los metales registraron alzas pese al mayor apetito por riesgo. La plata subió 3.22%, el oro avanzó 1.81% y tanto el paladio como el platino ganaron más de 3%, mientras que el cobre repuntó 1.18%.