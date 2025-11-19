Inauguraron la obra más esperada en la Ruta 40 y la histórica carretera cambia para siempre Fuente: Argentinagobar

En esta noticia Cómo es el nuevo puente de La Rinconada en la Ruta 40

La Ruta Nacional Número 40 es una de las carreteras más importantes que tiene el país ya que va de norte a sur y cuenta con 5194 kilómetros de extensión. Día a día, miles de vehículos transitan cada una de sus partes y recientemente se inauguró una de las obras más esperadas en la traza que beneficiará a los pasajeros.

Finalizaron la obra más importante de la Ruta 40 en los últimos años

Luego de haber estado en construcción durante un importante período de tiempo, Vialidad Nacional habilitó oficialmente el nuevo puente de La Rinconada, situado en la provincia de Neuquén. Esta es una de las obras más esperadas de la Ruta Nacional Número 40 y ya está habilitado para todos los vehículos.

Ubicado sobre el río Collón Curá y a unos 30 kilómetros de Junín de los Andes, este flamante viaducto reemplazará al antiguo puente de una sola mano. Durante muchos años, el intenso tráfico era frecuente en el puente y está previsto que, a partir de ahora, pueda agilizarse el flujo de tránsito en la RN40, una traza clave para la Patagonia.

El proyecto incluyó la construcción de un puente completamente nuevo, emplazado aguas abajo del viejo trazado y con una extensión de 281 metros. Además, y para garantizar una circulación fluida y segura, se ejecutaron más de 700 metros de accesos distribuidos en ambos extremos.

En este aspecto, el puente cuenta con 444 metros del lado Zapala y 334 metros del lado Junín de los Andes como parte de los extremos. A su vez, esta mejora permitirá aumentar la cantidad de vehículos que pasan por la zona día a día y achicar los tiempos de viaje.

De tal modo, la calzada fue diseñada con un ancho total de 9,30 metros, distribuida en dos carriles indivisos, uno para cada sentido, lo que tendrá un impacto significativo en la seguridad vial.

Repavimentarán un nuevo tramo de la Ruta Nacional 40

La Provincia de Chubut anunció la ejecución de obras que incluirán la repavimentación y arreglos integrales en la Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 259, en la zona que conecta las localidades de Esquel, Trevelin y Tecka.

Por su parte, el proyecto contará con una inversión de $ 52.000 millones y se realizará con un plazo de cinco años. Además, la financiación será a través de un mecanismo de compensación de deuda con el Estado Nacional.

En tanto, las obras que se realizarán contemplarán la repavimentación de la traza, nuevas señalizaciones, mejoras en las calzadas e iluminación en los accesos.