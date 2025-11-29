Arreglarán todos los pozos y baches de una importante ruta que beneficiará a miles de conductores a diario Fuente: PBA

La Provincia de Buenos Aires continúa llevando a cabo el plan integral para mejorar la circulación y estado general en una de las rutas más importantes del sector productivo del territorio.

Se trata de la Ruta Provincial Nº 191, el corredor que conecta las ciudades de San Pedro y Arrecifes, atravesando la RN8 y la RN9, dos carreteras de vital importancia a nivel nacional, y que diariamente es utilizado por miles de vehículos vinculados a la actividad agrícola, industrial y comercial.

Cómo son las obras en la Ruta Provincial Número 191

La obra forma parte del programa provincial de puesta a punto de rutas estratégicas y apunta a recuperar por completo una traza que conecta con dos de las arterias más transitadas del país, tales como lo son la Ruta Nacional 8 y la Ruta Nacional 9.

Por su parte, la RP 191 es considerada un eje esencial para la logística provincial, ya que vincula a San Pedro y Arrecifes, dos distritos de alto peso productivo.

Además, atraviesa la Ruta Nacional 9 en la zona de San Pedro y, camino hacia Arrecifes, se enlaza con la Ruta Nacional 8, dos trazas fundamentales para unir Buenos Aires con Santa Fe y Córdoba.

Dentro del plan de obra se prevé la repavimentación de 48,8 kilómetros, con el objetivo de eliminar baches, fisuras e imperfecciones que afectan la seguridad vial y el flujo del transporte.

Qué incluyen los trabajos en la RP 191

La Ruta Provincial 191 cumple un rol fundamental para el sector productivo de la provincia y entre todos los trabajos de repavimentación que están ejecutándose, se contemplaron tareas de pintura en la zona, ampliación de las calzadas y nuevas luminarias en los principales accesos.

Asimismo, la RP Nro. 191 contará con nuevas señalizaciones que permitirán hacer que el flujo de tránsito sea más ágil y tenga mayores índices de seguridad vial para reducir los siniestros.

Anunciaron nuevas obras en la Ruta 2 con destino a Mar del Plata

Recientemente el director de AUBASA, José Arteaga, anunció la continuación de diferentes obras en la Ruta Provincial Número 2, la cual tiene como destino final la ciudad de Mar del Plata.

En este sentido, el funcionario expresó que próximamente se realizará la licitación para que se finalice la repavimentación de la Ruta Provincial Número 2 en el tramo comprendido entre Coronel Vidal (Mar Chiquita) con la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Por su parte, el eje principal de las obras en la RP Nro. 2 es reacondicionar la traza para incrementar el flujo de tránsito en una de las carreteras con mayor presencia de vehículos. De tal modo, ya fue repavimentado el trayecto de La Plata y Dolores y continúa con la ejecución entre Dolores y Maipú.