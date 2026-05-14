El Mundial de 2026 se prepara para un emocionante enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay, dos selecciones con historias ricas y estilos contrastantes. Mientras que los estadounidenses buscan consolidar su crecimiento ofensivo tras su éxito en la Liga de Naciones, los paraguayos intentan recuperar su solidez defensiva y eficiencia en ataque, recordando su histórica llegada a cuartos de final en 2010. Con un palmarés que incluye siete títulos de la Copa de Oro para Estados Unidos y dos campeonatos de Copa América para Paraguay, la expectativa es alta. Ambos equipos llegan con la determinación de dejar su huella en este torneo, prometiendo un duelo vibrante que capturará la atención de los aficionados en Argentina y más allá. El partido inaugural del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Paraguay se jugará el viernes 12 de junio y comenzará a las 22:00 horas en Argentina. El estadio elegido para este choque de Jornada 1 será el Estadio Los Angeles en Los Ángeles, de entre los grandes escenarios de este torneo organizado entre México, Estados Unidos y Canadá. El Mundial 2026 se jugará en distintas zonas horarias de Norteamérica, por lo que la hora de cada partido en Argentina dependerá de la sede. En Argentina, el partido entre 22:00 y Canadá podrá seguirse en directo a través de TV Pública y TyC Sports, además de las plataformas de streaming que tengan los derechos oficiales del Mundial 2026. Como ocurre en cada Copa del Mundo, se espera una gran cobertura previa desde varias horas antes del inicio del encuentro, con análisis, alineaciones y seguimiento en tiempo real del debut de la Albiceleste.