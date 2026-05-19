En esta noticia Información previa del partido Catar vs Suiza

El Mundial de 2026 se prepara para un emocionante enfrentamiento entre Catar y Suiza, dos selecciones con trayectorias distintas pero igualmente intrigantes. Mientras Catar, campeón de la Copa Asiática en 2019 y 2023, busca consolidar su presencia en el fútbol internacional tras su debut en 2022, Suiza, con un historial de cuartos de final en varias Copas del Mundo, intentará superar su reciente eliminación en octavos de final.

Ambos equipos presentan estilos contrastantes: Catar, con un enfoque defensivo y transiciones rápidas, se medirá ante la sólida defensa suiza, que ha evolucionado hacia un juego más ofensivo. La expectativa es alta, ya que ambos conjuntos buscan dejar su huella en este torneo, prometiendo un duelo vibrante y lleno de estrategia en el Estadio San Francisco.

Si estás en Argentina y quieres saber a qué hora juega la Albiceleste, dónde ver el partido y en qué estadio se disputa el debut del Mundial 2026, aquí tienes toda la información actualizada.

Información previa del partido Catar vs Suiza

Partido: Catar vs Suiza

Catar vs Suiza Fecha: 13 de junio de 2026

13 de junio de 2026 Hora en Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Estadio: Estadio San Francisco (San Francisco)

Estadio San Francisco (San Francisco) Competición: Jornada 1 de la Fase de Grupos

Jornada 1 de la Fase de Grupos Dónde ver: TV Pública, TyC Sports y plataformas de streaming oficiales

Partidos del mundial (foto: Pexels)

¿A qué hora juega Argentina vs Canadá en Argentina?

El partido inaugural del Mundial 2026 entre Catar y Suiza se jugará el sábado 13 de junio y comenzará a las 16:00 horas en Argentina.

El estadio elegido para este choque de Jornada 1 será el Estadio San Francisco en San Francisco, de entre los grandes escenarios de este torneo organizado entre México, Estados Unidos y Canadá.

La hora de los partidos del Mundial 2026 en Argentina dependerá de la ciudad en la que se dispute cada encuentro. Como el torneo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, habrá distintas zonas horarias que afectarán al horario local para los aficionados argentinos.

Por eso, antes de cada partido conviene comprobar la conversión oficial de horario según la sede concreta del Mundial.

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en televisión

En Argentina, el partido entre 16:00 y Canadá podrá seguirse en directo a través de TV Pública y TyC Sports, además de las plataformas de streaming que tengan los derechos oficiales del Mundial 2026.

Como ocurre en cada Copa del Mundo, se espera una gran cobertura previa desde varias horas antes del inicio del encuentro, con análisis, alineaciones y seguimiento en tiempo real del debut de la Albiceleste.